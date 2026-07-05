"Lamine Yamal té molt carrer i no es nota la diferència d’edat"
El davanter canari s’ha recuperat de la lesió a la clavícula que va patir contra l’Uruguai i ja està a punt per enfrontar-se a Portugal. El futbolista admet que la Premier League l’ha fet madurar
Jordi Gil
Yéremy Pino, 23 anys, és un dels jugadors dels quals més s’ha parlat en els últims dies a ‘la Roja’. Luis de la Fuente va parlar d’"heroïcitat" per haver completat el partit davant l’Uruguai pel fort impacte que havia patit a la clavícula esquerra, tot i que finalment tot va quedar en un ensurt i està disponible davant Portugal per al duel de vuitens del Mundial de demà. Amb cara d’alleujament i satisfacció, Yéremy atén Prensa Ibérica al Cotton Bowl de Dallas.
A vostè ja se’l considera l’home miracle de ‘la Roja’...
És veritat que després del partit, pel dolor que tenia, les sensacions eren molt dolentes. El doctor també em va fer saber que la lesió feia mala pinta. Tot i això, vam esperar els resultats de les proves amb optimisme i, al final, ens vam endur una gran sorpresa. A més, tot depenia de com evolucionés el dolor per poder tornar. No sabem ben bé com, però el dolor ha anat remetent, la mobilitat ha millorat i estem molt contents.
¿Va arribar a pensar que es quedava sense el Mundial?
Sí. Jo donava per fet que, encara que l’equip arribés a les semifinals o fins i tot a la final, no hi podria ser a temps. Era el que més em feia patir, perquè un Mundial es juga cada quatre anys. Em sento important dins del grup i em feia molt mal pensar que podia acabar quedant-me fora i perdre’m un moment així.
A més, ja es va perdre una Eurocopa per lesió. ¿Li van passar aquests fantasmes al capdavant?
Sí. Al final aquests records apareixen. Les lesions sempre et fan pensar, però ara estic molt content de poder ser aquí, d’aportar al grup i de disfrutar.
¿Com ha vist l’equip?
Molt bé. Ja des del segon partit vam demostrar a què veníem: a jugar i portar els partits al nostre terreny. A partir d’allà hem crescut i ara volem demostrar la selecció que som.
¿L’Espanya que vol ser campiona del món?
Sí. A més, ara sentim la confiança de la gent. Després del primer partit hi havia alguns dubtes, però ara notem que tenim tot el suport i l’estima de l’afició. Això és molt important.
¿Què suposa aquest suport?
Sentir el suport del teu país i de la teva gent et dona molta confiança. Els dubtes que hi havia desapareixen, i això també es reflecteix al camp.
¿S’imagina aixecant la copa del Mundial?
Prefereixo no imaginar-m’ho perquè no vull fer-ho, però seria el més important que un jugador pot aconseguir.
¿Després d’aquest primer any a Anglaterra, al Crystal Palace, quin balanç en fa?
A nivell personal m’ha fet créixer. Sortir de casa, de la meva zona de confort, és un aprenentatge que m’emporto per sempre.
¿Va ser dur?
Sí. El clima, l’idioma i, sobretot, ser lluny de la meva família. Estava a cinc hores de casa, però la sensació era com si hagués marxat als Estats Units. Això va ser, sens dubte, el que més em va costar.
Aquesta experiència també t’haurà ajudat.
Sí, tot i que crec que, estigués a l’equip que estigués, hauria tingut opcions de venir perquè sempre ho dono tot i quan vinc a la selecció rendeixo. En aquest sentit estava tranquil.
Una de les coses que més crida l’atenció d’aquest grup és la química que té.
Sí. Això és el que ha aconseguit l’entrenador: crear un ambient molt familiar. Això fa que, quan som al camp, tots ens deixem la pell els uns pels altres.
¿Tenen algun sobrenom per al grup?
No. Hi ha més insults que sobrenoms (rialles).
¿Juguen molt a la Play?
Sí. Juguem, fem partits, apostem entre nosaltres i realment ens ho passem molt bé. Sobretot a l’EA Sports FC. I ara també m’estan enganxant al Fortnite. Coses d’aquestes.
¿Són competitius?
Moltíssim. Nico no sap perdre, Lamine tampoc... i jo, tampoc.
Fa la sensació que protegeixen una mica més Lamine per ser el petit.
És el més jove, sí, però té molt carrer. Està completament integrat al grup i pràcticament no es nota la diferència d’edat.
¿Com és Lamine Yamal?
És una persona amable, assenyada i responsable. El que transmet dins del camp és exactament com és fora. És un crac mundial i tot el que li passi de bo també serà bo per a nosaltres.
¿Està al cent per cent?
Sí. Es va poder veure en l’últim partit. No va marcar ni va donar cap assistència, però sí que va fer un gran partit.
Però se’l va veure una miqueta enfadat...
És normal. Quan fas un gran partit i no aconsegueixes un gol o una assistència, te’n vas amb un gust de boca una mica estrany.
¿Quin és el missatge del seleccionador al grup?
Que ens mantinguem units. Aquesta és la base de tot. Si estem tots junts, a partir d’aquí podem continuar creixent.
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