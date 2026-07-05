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El Movistar estrena un mallot amb la Sagrada Família

El Movistar estrena un mallot amb la Sagrada Família | C

El Movistar estrena un mallot amb la Sagrada Família | C

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El president de Telefónica, Marc Murtra, va acompanyar el Movistar a la sortida del Tour al Parc del Fòrum, on l’equip espanyol va presentar el seu mallot per a la ronda, que inclou una silueta de la Sagrada Família en homenatge al Grand Départ a Barcelona.

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