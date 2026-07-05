Nuno Mendes: "M’agradajugar contra Lamine"
Fermín de la Calle
Unai Simón va ser l’elegit pel departament de premsa de la Federació Espanyola de Futbol davant els mitjans 48 hores abans d’enfrontar-se amb Portugal en el partit de vuitens de final del Mundial. El porter de l’Athletic va parlar de la situació anímica de l’equip després de l’àmplia victòria aconseguida contra Àustria: "Crec que s’han de tenir totes dues coses al cap. Venim de fer molt bons partits. S’ha de tenir respecte al rival. Tots volem tenir el nivell de l’Espanya que vam veure a l’Eurocopa".
Per al basc, "evidentment és millor passar a vuitens amb el partit que vam fer contra Àustria". El porter veu el grup en bona dinàmica. "El partit de Portugal serà més disputat. Rebré segurament més ocasions. Tenim un Mundial progressiu. Encara tenim molt de marge de millora".
Elogis mutus
Al campament portuguès va ser Nuno Mendes qui va parlar en roda de premsa. El lateral va al·ludir a Lamine Yamal, que li tocarà vigilar dilluns, i de qui el blaugrana ha dit que "és el defensa més difícil per mesurar-se". Mendes va tornar els elogis a l’astre: "He vist el vídeo. És un jugador amb molta qualitat, ens enfrontarem i serà un bon duel. M’agrada jugar contra ell, és jove, té molta qualitat i pot marcar la diferència. Sempre és un bon duel".
I després es va centrar més en el poder coral d’Espanya, "Serà un partit molt difícil contra un equip complicat que sap jugar a futbol, sap tenir la pilota. El joc col·lectiu serà molt més important. Si aconseguim evitar que la pilota arribi a Lamine, serà un bon començament", va afirmar.
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