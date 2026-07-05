MUNDIAL 2026
Un penal de Mbappé classifica França i frustra el pla del Paraguai (1-0)
El conjunt paraguaià es va consagrar a defensar el 0-0 i crispar el seu rival fins que una falta a Doué detectada pel VAR va sentenciar el duel i va aparellar França amb el Marroc a quarts
Joan Domènech
França i el Marroc disputaran l’últim quart de final del Mundial, un duel que es presenta calent, tot i que probablement no tant com el que va haver d’afrontar el subcampió del món per superar el Paraguai. Un penal transformat per Kylian Mbappé a 20 minuts del final va decantar el xoc, i resumeix clarament les dificultats que van tenir els blaus per trencar la defensa paraguaiana.
Només van poder fer-ho d’aquesta manera, quan estaven sucumbint a la crispació que estava arrelant a la gespa, entre la impotència per no trobar camins cap a l’àrea i la picardia del Paraguai, els jugadors del qual sempre deixaven un encàrrec en cada duel. Satisfets amb cada minut que aconseguien mantenir el 0-0, el pla se’ls va ensorrar arran d’una incursió de Désiré Doué dins l’àrea, el derribament del qual va acabar sent sancionat després de la revisió del VAR.
Amb el 0-1, els nou jugadors paraguaians que es mantenien sempre darrere de la línia de la pilota van mirar d’avançar al camp. Tampoc llavors van tenir la pilota. No van poder, després que França hagués recuperat la pau interior; fins aleshores, no havien volgut. Orlando Gill va impedir amb dues parades, en el temps afegit, que Mbappé avancés Lionel Messi en la llista de golejadors. Comparteixenel liderat amb set.
La metàfora de la tempesta
Gustavo Alfaro va aplicar la metàfora que havia compartit el dia anterior quan va definir França com «una tempesta elèctrica» que dirigeix tots els llamps cap a la porteria. «Jo soc un home de camp, i quan a Rafaela (Santa Fe, Argentina) venia una tempesta elèctrica, havies de protegir-te on fos perquè no teníem parallamps», va explicar. I es va protegir, efectivament, més que mai sota la solana de Filadèlfia.
El tècnic argentí va recuperar el Paraguai la defensa de cinc que va fer servir davant Austràlia per assegurar l’empat classificatori i que va fer servir en el tram final contra Alemanya per arribar als penals. Contra França la va utilitzar des del principi sense un propòsit diferent. Només una acció aïllada, una carambola, una pilota aturada o un error monumental del rival podia brindar avantatge al marcador.
El tècnic argentí va recuperar el Paraguai la defensa de cinc que va fer servir davant Austràlia per assegurar l’empat classificatori i que va fer servir en el tram final contra Alemanya per arribar als penals. Contra França la va utilitzar des del principi sense un propòsit diferent. Només una acció aïllada, una carambola, una pilota aturada o un error monumental del rival podia brindar avantatge al marcador.
Va treure el primer córner en el minut 50. En la primera meitat els seus jugadors amb prou feines havien fet 76 passades entre ells. Una xifra grotesca en un partit de vuitens de final en un Mundial. Poc després, una magnífica passada en llarg del porter Maignan va deixar Mbappé sol davant de Gill. El davanter francès, però, va errar el control (amb el peu, no amb la mà), probablement precipitat per l’ansietat davant una ocasió que no es tornaria a repetir, i Juan Cáceres va acabar recuperant la pilota.
El canvi màgic
França no va caure en el parany d’excedir-se ni de confondre la valentia amb la imprudència. Dayot Upamecano i William Saliba van mantenir-se ferms al darrere per neutralitzar el bulliciós Julio Enciso i controlar la banda esquerra en cas que Miguel Almirón superés Lucas Digne en carrera. A la banda de Jules Kounde no hi havia aquest problema: Matías Galarza, el lateral d’aquella banda, exercia de segon lateral i estava més pendent d’ajudar a tapar Ousmane Dembélé. No va caldre. Sota la calor, aquesta vegada va tocar la mala versió de Dembélé. A Galarza li va sobrar temps per buscar embolics amb tots els francesos.
Per alguna estranya raó, Deschamps va retirar abans de Bradley Barcola perquè entrés Désiré Doué. És un dels canvis favorits del tècnic. Ho va clavar. La segona incursió de Doué va acabar com la primera: amb els seus ossos a terra, aquesta vegada a l’àrea. L’àrbitre uzbeko Ingil Tantashev tampoc va xiular res, i va haver de ser cridat a la sala VAR. Mbappé va enterrar el pla del Paraguai.
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