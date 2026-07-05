Sergi López-Egea, reconegut per 35 anys al Tour
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Manu Mitru
El periodista d’EL PERIÓDICO Sergi López-Egea (Barcelona, 1960) va rebre ahir el guardó Plateau de la Reconnaissance, distinció entregada als qui han cobert 35 edicions del Tour. El director general de la prova, Christian Prudhomme, li va entregar el meritori premi en els prolegòmens de la sortida a Barcelona.
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