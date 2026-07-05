Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresFestivals d'estiuTour de FrançaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Sergi López-Egea, reconegut per 35 anys al Tour

Sergi López-Egea, reconegut per 35 anys al Tour | C

Sergi López-Egea, reconegut per 35 anys al Tour | C

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Manu Mitru

El periodista d’EL PERIÓDICO Sergi López-Egea (Barcelona, 1960) va rebre ahir el guardó Plateau de la Reconnaissance, distinció entregada als qui han cobert 35 edicions del Tour. El director general de la prova, Christian Prudhomme, li va entregar el meritori premi en els prolegòmens de la sortida a Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents