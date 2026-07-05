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Tarragona espera 80.000 assistents en la cita d’avui

L’esdeveniment transcendeix l’espectacle esportiu. Clubs i professionals del sector veuen una oportunitat ideal per canviar la mirada sobre la bicicleta.

Tarragona espera 80.000 assistents en la cita d’avui

Tarragona espera 80.000 assistents en la cita d’avui

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Jan Magarolas

Tarragona

Tarragona viurà avui una jornada històrica. La ciutat espera fins a 80.000 assistents amb motiu de la sortida de la segona etapa del Tour de França, un esdevenimentque transcendeix l’espectacle esportiu. Clubs i professionals del sector veuen en la cita una oportunitat per canviar la mirada sobre la bicicleta, acostumats com estan a veure la prova per la televisió i que, per primera vegada a la història, passarà per la ciutat tarragonina.

Més enllà de l’impacte turístic i mediàtic, el pas de la ronda francesa ha reobert el debat sobre el futur de la mobilitat a Tarragona. El sector ciclista confia que el pas del Tour serveixi per revaloritzar el ciclisme i impulsar l’ús quotidià de la bicicleta, i que el llegat de la carrera ciclista es tradueixi en inversions, millors equipaments i una aposta decidida per una ciutat més amable per als qui es desplacen sobre dues rodes.

Des de l’Escamot Cooperativa, entitat que treballa per promocionar la mobilitat sostenible al Camp, el seu soci Roger Vives aplaudeix la "superoportunitat" de poder veure de prop un esdeveniment tan important com el Tour, amb "el millor ciclisme i els nostres ídols".

Mapa internacional

Josep Maria Gornals, del Club Ciclista de Tarragona; i Diego Boss, del Club Ciclista de Campclar, celebren aquest any els aniversaris de sengles agrupacions: 80 i 40 anys, respectivament. "El Tour és el tercer esdeveniment esportiu amb més importància i projecció mundial, portem anys anant a França per veure’l i ara el tindrem a casa; això posarà Tarragona al mapa de l’esport internacional", apunten.

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Tots dos diuen haver trobat el "millor lloc" per veure passar els ciclistes: els primers metres de la Rambla Francesc Macià. "Parlarem d’aquest dia durant molts anys", diuen, encara amb l’esperança que Tarragona torni a acollir un esdeveniment així.

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