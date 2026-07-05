El Tour a la Cerdanya: entre el col·lapse i la gran festa
L'arribada de la cursa ciclista és vista amb cert temor al sud de la frontera per les restriccions de trànsit mentre a l'Alta Cerdanya i el Capcir s'espera com una gran festa d'orgull nacional amb edificis i carrers guarnits
Miquel Spa
L'arribada del Tour de França a la Cerdanya aquest dilluns convertirà la comarca en un dels grans aparadors esportius del món durant unes hores. Les imatges de Puigcerdà i del conjunt del territori arribaran a milions d'espectadors, però el pas de la prova també exigirà un important esforç de coordinació per garantir la seguretat de la cursa i comportarà importants restriccions de mobilitat que afectaran veïns, empreses i visitants. La gran jornada es viu a la Cerdanya des de dos enfocs. Al sud de la frontera domina l'expectativa i el temor pel col·lapse circulatori. A l'Alta Cerdanya i el Capcir l'emoció és indescriptible. El Tour de França toca cada poble com si ho fés una bareta màgica situant-lo al centre de l'Hexàgon, tal com es coneix en l'argot popular el mapa de l'estat francès.
La jornada presentarà un contrast evident a banda i banda de la frontera. Mentre la Cerdanya catalana centrarà bona part dels seus esforços a gestionar les limitacions de trànsit i els canvis en els accessos, a l'Alta Cerdanya i el Capcir els municipis aprofitaran el pas de la ronda francesa per convertir-la en una gran festa popular, tal com és tradicional a l'estat.
El pas del pilot ciclista obligarà a tallar completament les principals vies de comunicació de la comarca. Entre aproximadament les 12.45 i les 17.45 hores quedaran tancades la N-260 entre Alp i Puigcerdà i la N-152 des de la rotonda del Carrefour de Puigcerdà fins a la rotonda del Carrefour d'Ur, a la carretera de Llívia. Durant aquest període no es permetrà travessar la carretera en cap punt.
Les administracions responsables del dispositiu han remarcat que els talls seran absoluts i que no hi haurà excepcions per al trànsit ordinari. En cas d'emergència, caldrà trucar al 112 i els Mossos d'Esquadra activaran un protocol específic per garantir el trasllat de les ambulàncies fins a l'Hospital de Cerdanya sempre que sigui necessari. Equips de voluntaris dels municipis cerdans vetllaran a cada cruïla perquè ningú no passi a la carretera. A Puigcerdà el grup de suport el formaran entre quaranta i seixanta voluntaris.
L'entrada a Puigcerdà només es podrà fer per la Colònia Simon, habilitada en sentit únic, mentre que la sortida quedarà limitada al Pont de Sant Martí. Les autoritats recomanen evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible durant les hores de màxima afectació, especialment en el cas de camions, autocars, tractors i altres vehicles de grans dimensions.
Polígon de Sant Marc aïllat
Les restriccions també tindran conseqüències sobre l'activitat econòmica. El polígon industrial de Sant Marc quedarà pràcticament aïllat durant diverses hores, situat entre el recorregut del Tour de França i el riu Segre, fet que impedirà l'entrada i la sortida de vehicles mentre durin els talls. Aquesta situació obligarà moltes empreses a reorganitzar la jornada o, fins i tot, a suspendre temporalment l'activitat. En aquest cas, però, la coincidència de l'etapa amb el dilluns, una jornada tradicionalment considerada mig festiva a Puigcerdà, contribuirà a reduir les afectacions, ja que bona part dels negocis ja preveuen una activitat inferior a l'habitual.
Per facilitar la mobilitat, els veïns d'Age, Vilallobent, les Pereres, Queixans, Urtx, Vilar d'Urtx i Alp disposaran d'un itinerari alternatiu passant pel Golf Fontanals, el Pont del Soler, Talltorta i Bolvir abans d'arribar a la capital cerdana.
Els vehicles que arribin abans de l'inici dels talls podran estacionar al polígon de Sant Marc. A partir de les 12.45 hores, els conductors hauran d'utilitzar els aparcaments habilitats a la Fira del Cavall o el de l'estació, darrere de la benzinera Repsol, amb accés obligatori per la Colònia Simon. L'Ajuntament també recomana utilitzar aquest mateix accés, juntament amb la ronda dels Torreons i el passeig de la Séquia, per arribar a l'Hospital de Cerdanya, mentre que per sortir del municipi s'haurà de seguir el recorregut fins al Pont de Sant Martí. Les administracions fan una crida a planificar els desplaçaments amb antelació i recorden que acostar-se als punts de tall amb la intenció de travessar-los només provocarà més retencions, ja que el pas romandrà completament prohibit mentre duri el dispositiu.
Una celebració molt més enllà d'una cursa
A l'altra banda de la frontera, el protagonisme serà molt diferent. A França, el Tour de França és molt més que una competició esportiva. És un dels grans esdeveniments del calendari nacional i una cita que desperta un profund sentiment d'orgull col·lectiu. Per aquest motiu, cada vegada que la cursa travessa un territori, pobles i ciutats es mobilitzen durant mesos per preparar-ne l'arribada.
A l'Alta Cerdanya i el Capcir, els preparatius van començar fa temps. Ajuntaments, associacions culturals i esportives, escoles, comerciants i centenars de voluntaris han treballat conjuntament per transformar els pobles en un gran escenari ciclista. Carrers, places, balcons i rotondes s'han omplert de bicicletes decorades, samarretes grogues, banderes, murals elaborats pels alumnes dels centres educatius i tota mena d'elements inspirats en el Tour de França, mantenint una tradició molt arrelada al país.
Els consistoris també han organitzat nombroses activitats per convertir la jornada en una autèntica festa popular. A Ur hi haurà animació amb la caravana promocional de Martinica i Guadalupe, una pantalla gegant per seguir la cursa en directe, activitats promocionals del Béarn Pirineus, concursos, repartiment d'obsequis i servei de restauració.
A Angostrina-Vilanova de les Escaldes, el programa inclourà una graellada popular, música en directe amb bandes festives, jocs i olimpíades familiars.
A Targasona s'ha preparat un gran pícnic popular, concursos, partides de petanca, graelles a disposició dels participants i servei de bar durant tota la jornada.
Finalment, a Èguet, l'Oficina de Turisme dels Pirineus Cerdanya instal·larà un punt d'informació turística i repartirà material promocional entre els assistents.
Els organitzadors conviden residents i visitants a sortir als carrers per animar els corredors i gaudir també del pas de la tradicional caravana publicitària, un dels moments més esperats pels aficionats francesos.
El pas del Tour de França deixarà, així, dues imatges molt diferents d'una mateixa comarca. Al sud, una Cerdanya obligada a gestionar un dels dispositius de mobilitat més complexos dels últims anys. Al nord, una Alta Cerdanya i un Capcir convertits en un gran escenari festiu per rebre la prova ciclista més emblemàtica del món.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Regió7
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo