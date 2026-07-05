Vinícius i Haaland, dues maneres de liderar un equip
El golejador no veu "gaires" opcions que Noruega elimini el Brasil, però l’estadística el contradiu: no han perdut mai contra ells.
Joan Domènech
Es podria inferir que Vinícius i Vini Jr són dos jugadors diferents. Dos germans bessons que juguen un al Reial Madrid i l’altre al Brasil. Amb la mateixa qualitat futbolística, però amb un caràcter ben diferent. El que participa en el Mundial amb la samarreta groga no s’assembla gens al que vesteix de blanc, que es baralla amb els rivals, que insulta l’àrbitre, que s’encara amb els aficionats de l’adversari.
Erling Haaland i Braut Haaland, en canvi, són el mateix individu i l’única variació es redueix al color de la samarreta –celeste la del Manchester City, vermella la de Noruega– i la inscripció del nom. El davanter hi ha afegit el cognom de la mare. Ni el comportament ni el rendiment han diferit en el cas del futbolista nòrdic, que ja ha fet més gols que no pas partits ha disputat.
Vinícius José Paixao de Oliveira Júnior i Erling Braut Haaland exerceixen dues maneres de representar el lideratge de dos equips tan diferents com són ells i alhora tan pròxims generacionalment. Tan sols els separen nou dies. Vinícius va néixer el 12 de juliol del 2000 i Haaland ho va fer el 21 de juliol del 2000.
Fins ara, només s’han creuat a Europa. A la Champions. Avui es retroben al MetLife Stadium de Nova Jersey. Vinícius suma quatre gols i una assistència dels nou del Brasil, en quatre partits. Carrega amb solvència el pes de la verdeamarela, absent Raphinha per lesió i inoperant el suplent Neymar per baixa forma. Està tan enfocat en la feina que no es fixa en les distraccions, tant si venen de la gespa com si venen de la grada.
No es distreuen
Haaland ha marcat cinc gols en els quatre partits del seu primer Mundial, el primer de Noruega en 28 anys. Ha brillat més que el seu pare, Alf-Inge, que era defensa i va participar en el de 1994. Com Vinícius, tampoc es distreu, malgrat que té molts motius i molt temps. Ell només executa. Ell només intervé quan els companys han traslladat la pilota fins a l’àrea. Entre tots els altres –i l’iraquià Aymen Hussain– han afegit cinc gols perquè Noruega hagi arribat als vuitens.
La transformació de Vinícius no es pot atribuir a Carlo Ancelotti. Ja era el seu entrenador al Reial Madrid i no va poder encarrilar el seu comportament. Potser és el transcurs natural de la maduració personal el que ha fet pujar les prestacions del davanter, que suma 13 gols i 9 assistències en 53 partits amb el Brasil.
A Haaland només el treu de polleguera Gabriel Magalhaes, el central de l’Arsenal, que també ho és del Brasil. Ha disputat, com Vinícius, 53 partits amb la selecció, però acumula 60 gols. Té més títols el Brasil en els mundials (cinc) que no pas participacions Noruega (quatre). I, tot i això, l’estadística sentencia: el Brasil no ha guanyat mai Noruega.
Dues victòries i dos empats han aconseguit els nòrdics en tres amistosos i un partit oficial. El primer i el quart es van jugar a Oslo el 1988 i el 2006 amb un 1-1 cadascun; el segon es va endarrerir al maig de 1997: 4-2. Amb el Brasil hi van jugar Cafú, Roberto Carlos, Romário i Ronaldo, entre d’altres, i també Alf-Inge Haaland. El tercer, l’únic oficial, es va emmarcar en la fase de grups i, gràcies a l’1-2, Noruega es va classificar per als vuitens.
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