Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresincendi Catalunya del NordGirona FCnou hospital Truetacontenidors Gironaentrada sud GironaMundial futbol
instagramlinkedin

ACTUALITAT BLAUGRANA

El Barça incorpora el preparador físic alemany Benjamin Kugel a l’‘staff’ de Hansi Flick

El nou fitxatge, que va coincidir amb el tècnic blaugrana en la selecció alemanya, reemplaça Julio Tous

Benjamin Kugel.

Benjamin Kugel.

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

El FC Barcelona ha anunciat aquest dilluns la incorporació de Benjamin Kugel com a nou preparador físic després d’una temporada plena de situacions incòmodes al vestidor amb lesions i les seves recuperacions. El preparador alemany s’uneix a l’‘staff’ de Hansi Flick després d’una àmplia trajectòria en el futbol europeu i en la selecció alemanya, on va coincidir precisament amb Flick.

Kugel, de 46 anys, ha desenvolupat la seva carrera en clubs com el Werder Bremen, el Colònia, el PSV Eindhoven i el Benfica. A més, va formar part durant gairebé una dècada del cos tècnic de la Federació Alemanya de Futbol i va estar integrat a l’Alemanya campiona del Mundial el 2014, dirigida per Joachim Low i en la qual Flick era el seu assistent.

Kugel ocuparà la plaça de Julio Tous, ressituat en altres tasques dins del club, com ocupar-se del desenvolupament físic dels jugadors del filial i del Juvenil A.

Notícies relacionades

En el curs anterior Flick ja va assenyalar que no estava content amb algunes situacions, en particular amb la recuperació lenta de Raphinha. Koundé, De Jong i Balde van experimentar també recuperacions que van semblar deixar insatisfet el tècnic alemany. Ara tindrà al seu costat un home que coneix bé. El Barça, amb molts jugadors encara recuperant-se o disputant el Mundial, comença les sessions d’entrenaments el 13 de juliol.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents