El Bàsquet Girona s'estrena al dret de tempteig de l'ACB
El club gironí protegeix els drets ACB dels jugadors Otis i Needham davant de possibles futurs d'altres equips ACB
Andreu Coll
Estiu de primeres vegades a Girona. Amb la confirmació de la concessió i a l'espera de la oficialitat de la FIBA Europe Cup per certificar el retorn a Europa, s'afegeix una nova primera vegada per al club dirigit per Marc Gasol. Quan les coses es fan bé, per a un club com el gironí, sol suposar col·locar jugadors al radar i no poder retenir el talent. Lluny de quedar-se de braços plegats, però, Fernando San Emeterio ha inscrit a dos dels seus millors jugadors a la coneguda com a llista del "dret a tempteig", és a dir, es reserva els drets d'aquests dos jugadors a l'ACB.
El dret de tempteig, curar-se en salut
Qualsevol equip de la Lliga Endesa que es vulgui fer amb els serveis d'Otis o Needham en un futur, haurà d'arribar a un acord amb els gironins abans. En cas de no voler l'acord, a Fontajau sempre tindran l'última paraula per tal d'intentar igualar l'oferta que hagi rebut el jugador. Això és bàsicament el que comporta que dos jugadors figurin en aquesta llista o sota aquest dret. Per poder ser-hi, és indispensable que els gironins abans els hagin ofert la renovació, fet que demostra que la intenció de retenir-los era ferma. L'oferta sobre la taula hi era, però tots dos l'han rebutjada. Un cop inscrits al dret de tempteig, només hi sortiran en cas que el club ho retiri. En cas de no fer res, aquest dret no caduca.
En ambdós casos, l'aspecte fiscal ha estat clau per no arribar a un acord. A l'augment de sou reglamentari després de les bones temporades dels dos jugadors, els impostos també apujaven per a un jugador extracomunitari. És a dir, tan sols renovar un jugador pel mateix sou ja li sortia més car a Girona. Davant aquesta situació, l'únic moviment que ha pogut jugar el club és protegir-se les espatlles en cas que, com ja ha passat altres vegades, qualsevol equip de la lliga vulgui els serveis d'aquests dos jugadors després d'un temps fora, eliminant la variabilitat de la fiscalitat dins el contracte i fent els jugadors més assequibles econòmicament.
Poc a poc i bona lletra
El conjunt gironí continua treballant al mercat. El problema amb els cupos està resolt; Isaac, Pluta, Pep, Sergi i Maric. 5, ja que la competició europea, la FIBA Europe Cup, és el número que exigeix. Geben, Kunc i Maxi, vertebren un equip que ja té l'esquelet dibuixat, però que necessita firmar talent i capacitat d'adaptació immediata per tal de no haver d'engreixar massa la màquina al principi i patir durant els primers mesos. Tot esperant que no hi hagin sorpreses amb Pep Busquets, en un mercat de cupos amb encara moltes peçes per moure.
Tot sembla indicar que falta una peça al joc interior, que hauria de ser algú que pugui ocupar les dues posicions, tot i que el club encara no ha anunciat ni les baixes de Juan Fernández i Karnik. Faltarà veure que passa amb Hughes que el seu futur continua essent la gran incògnita. La seva primera temporada ha estat una muntanya russa, però des de dins el club asseguren que és un perfil amb capacitat de creixement. En la mateixa llista del dret a tempteig hi apareix els jugadors que han sol·licitat la seva tornada a la lliga. Hi destaca la presència de Mark Smith, exjugador extracomunitari de Casademont Saragossa, que l'última temporada ha competit amb Ratiopharm Ulm, a la lliga alemana.
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