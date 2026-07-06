Campdevànol vibra amb el Tour de França: "Tenir un esprint especial a deu metres de casa no té preu"
Desenes d'aficionats i curiosos segueixen la competició a la població ripollesa on s'ha instal·lat una meta volant
Desenes de persones s'han aplegat aquest dilluns a banda i banda de l'N-260 al seu pas per Campdevànol, al Ripollès, per veure la tercera etapa del Tour de França. Aficionats i curiosos no s'han volgut perdre la cita esportiva que molts han definit com a històrica. "Que passi per aquí la competició ciclista més important del món és un privilegi", ha explicat a l'ACN en Francesc, veí de la població i gran aficionat a aquest esport que es mostrava molt satisfet de la instal·lació d'una meta volant. "Tenir un esprint especial a deu metres de casa no té preu", ha reconegut. D'altres, com la Núria de 12 anys ha explicat que és el primer que viu en directe i li ha dedicat al seu avi, que no ha pogut venir. "És un dia molt emocionant", ha dit.
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