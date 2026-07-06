Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
incendi Gavarresincendi Catalunya del NordGirona FCnou hospital Truetacontenidors Gironaentrada sud GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Campdevànol vibra amb el Tour de França: "Tenir un esprint especial a deu metres de casa no té preu"

Desenes d'aficionats i curiosos segueixen la competició a la població ripollesa on s'ha instal·lat una meta volant

Un aficionat al ciclisme fent una foto a la caravana de publicitat del Tour de França.

Un aficionat al ciclisme fent una foto a la caravana de publicitat del Tour de França. / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Lourdes Casademont / ACN

Lourdes Casademont / ACN

Campdevànol

Desenes de persones s'han aplegat aquest dilluns a banda i banda de l'N-260 al seu pas per Campdevànol, al Ripollès, per veure la tercera etapa del Tour de França. Aficionats i curiosos no s'han volgut perdre la cita esportiva que molts han definit com a històrica. "Que passi per aquí la competició ciclista més important del món és un privilegi", ha explicat a l'ACN en Francesc, veí de la població i gran aficionat a aquest esport que es mostrava molt satisfet de la instal·lació d'una meta volant. "Tenir un esprint especial a deu metres de casa no té preu", ha reconegut. D'altres, com la Núria de 12 anys ha explicat que és el primer que viu en directe i li ha dedicat al seu avi, que no ha pogut venir. "És un dia molt emocionant", ha dit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents