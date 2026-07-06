Cap Verd rep els seus herois després d’una històrica participació
El Periódico
Una nombrosa expedició d’aficionats va rebre ahir a l’aeroport Nelson Mandela de Praia la selecció de Cap Verd després de la seva històrica participació en el Mundial 2026, en el qual van ser eliminats per l’Argentina en els setzens. A la seva arribada a la capital, centenars de seguidors onejant banderes del país van complimentar els seus herois.
En les imatges publicades a les xarxes per la federació capverdiana apareix, fins i tot, un dels operaris de l’aeroport fent reverències a la pista als jugadors i al cos tècnic. En la seva primera aparició en una Copa del Món, l’equip africà ha meravellat. Va acabar segon en la fase de grups amb empats davant Espanya, l’Uruguai i Aràbia, i va caure en els encreuaments contra la campiona després de portar el duel a una èpica pròrroga que va aixecar cap Verd com el bastió del futbol popular (3-2). Fins i tot Leo Messi va reconèixer la formidable actuació dels africans , representants d’ un arxipèlag de l’Atlàntic amb poc més de 500.000 habitants.
El fenomen Vozinha
Dins de les intrahistòries que deixa el camí de la selecció de Cap Verd per la Copa del Món, sens dubte, la més cridanera és la del seu porter titular, Josimar José Évora Dias Vozinha. El porter ja va ser el principal protagonista en el debut amb una excel·lent actuació davant Espanya, que també es va prolongar en la resta de partits del torneig. Les seves parades van ser molt aclamades i va provocar que es desencadenés el fenomen Vozinha, que ha passat de tenir 200.000 seguidors a Instagram abans del Mundial a gairebé 26 milions avui dia.
El nom del porter, que està sense equip després de jugar les dues últimes temporades al GD Chaves de la Segona Divisió de Portugal, apareix en quinieles de fitxatges. Fins i tot s’ha especulat amb el presumpte interès de l’Inter de Miami de l’MLS, tot i que no sembla que la cosa vagi més enllà de la rumorologia.
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