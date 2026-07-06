Cristiano es creua en el camí d’Espanya en el seu ‘últim ball’
El conjunt de De la Fuente vol venjar avui la derrota de la final de la passada Nations League en la tanda de penals i l’astre lusità espera guanyar Espanya per primera vegada en un Mundial.
Fermín de la Calle
Espanya suma 35 partits consecutius sense perdre. No ha encaixat un gol des que va començar el Mundial i Unai Simón ha batut el rècord d’imbatibilitat dels Mundials acumulant 519 minuts.
Luis de la Fuente sembla haver trobat l’onze titular, en què Baena ha aconseguit la plaça que havia d’ocupar Nico Williams, encara recuperant-se de la lesió muscular, mentre Olmo entra per Fabián i al lateral dret Pedro Porro s’ha assentat després de la gran actuació contra Suïssa. Lamine Yamal és la referència en atac, tot i que el jugador més desequilibrant continua sent Mikel Oyarzabal, que suma quatre gols i una assistència en els quatre partits del torneig.
Aquesta nit espera a vuitens de final Portugal, que ofereix dubtes després de ser segon de grup, malgrat mantenir-se invicta en el torneig i només haver encaixat dos gols en quatre partits. No obstant, crida l’atenció la seva falta de fluïdesa en atac, amb empats contra la República Democràtica del Congo (1-1) i amb Colòmbia (0-0), a més de guanyar agònicament Croàcia amb un gol de Gonçalo Ramos en el minut 94.
Ho condiciona tot
La gran controvèrsia a les files lusitanes és la titularitat de Cristiano Ronaldo, que el seleccionador, el català Robert Martínez, va insinuar que està acordada des del seu desembarcament a la banqueta portuguesa. El de Madeira ha anotat tres dels vuit gols de Portugal, un de penal, i és l’únic jugador de la història dels Mundials que ha marcat en sis edicions. No obstant, està jugant de davanter centre, demarcació inusual en ell perquè sempre ha jugat arribant des de darrere. Ser a dalt esperant la pilota se li indigesta a ell i als seus companys, que quan arriben a l’àrea es veuen condicionats a buscar-lo en atac.
Els vigents campions de la Nations League, la final de la qual van guanyar a Alemanya fa un any a Espanya, continuen tenint entre les seves fortaleses la qualitat tècnica, la profunditat de laterals (Cancelo i Nuno Mendes) o la riquesa de la banqueta, de la qual surten jugadors com Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Conceiçao o Joao Félix. En el deure apareix la seva dependència de dos jugadors que no han arribat massa frescos al Mundial, Vitinha i Bruno Fernandes, i la vulnerabilitat defensiva, on el seu porter Diogo Costa està salvant l’equip amb actuacions molt destacades.
Portugal ha marcat cinc dels seus vuit gols a la segona meitat, i els dos últims (contra Croàcia) van arribar en els últims vint minuts. És un equip que creix amb el pas dels minuts i l’aportació de la seva banqueta. En el balanç històric d’enfrontaments, Espanya domina (17 victòries per 6 de Portugal i 18 empats), i a la Copa del Món el bagatge encara és més favorable als espanyols: sis enfrontaments, quatre victòries d’Espanya i dos empats, sense triomf portuguès.
"No em falta res"
El respecte és màxim entre dos equips que es coneixen al detall. Cristiano Ronaldo no va dubtar, després de la victòria contra Croàcia, a qualificar Espanya "com una candidata a guanyar el Mundial". Ahir també va prendre la paraula. "Passi el que passi, la meva consciència estarà tranquil·la al 1.000%. Només vull disfrutar del meu últim Mundial. Tant de bo guanyem i seguim endavant, així em podeu matar una mica més", va deixar anar el lusità, que es va irritar al ser qüestionat per si l’obsessionava aquest títol. "No em falta res, la vida ha sigut molt generosa amb mi. No seré més Cristiano per guanyar el Mundial".
A més, Nuno Mendes, que es veurà les cares amb Lamine, ha respost als elogis del blaugrana dient que li "agrada jugar" contra ell. "És jove, té molta qualitat i pot marcar la diferència. Serà un duel difícil contra un equip que sap jugar a futbol, sap tenir la pilota, i per això el joc col·lectiu serà molt més important. Si aconseguim evitar que la pilota arribi a Lamine serà un bon començament".
Des del costat espanyol, Unai Simón recordava la final de la Nations. "No vam tenir un joc fluid perquè la seva pressió va ser intensa. No vam estar encertats. Ara crec que estem fent bona feina i hem d’aguantar la porteria a zero. El partit serà molt semblant". I sobre la possibilitat que sigui l’últim ball de Cristiano va comentar: "El Cristiano d’ara no és el de fa sis o set anys, al Madrid o en aquell prime, però cal mirar que sigui tan lluny de l’àrea com sigui possible. A la final de la Nations, va caçar una pilota a l’àrea i la va ficar. Té una ànsia golejadora envejable i a tots ens agradaria tenir-lo al nostre equip. Per això hem de tenir la pilota i que s’acosti poc a la nostra àrea", va afegir.
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