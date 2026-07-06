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Djokovic es planta als quarts i acaba amb un altre rècord de Federer

El serbi va sumar contra Safiullin la seva victòria 106 en el torneig, una més que el suís. El pròxim rival serà Auger-Aliassime, que va tombar Davidovich.

Djokovic, ahir. | KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Djokovic, ahir. | KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

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El Periódico

Barcelona

Mentre passa rondes a la recerca del seu vuitè trofeu de Wimbledon i d’arribar als 25 títols del Grand Slam, més que ningú, Novak Djokovic es va apuntar ahir un nou registre històric en el pas als quarts de final. Va tombar el rus Roman Safiullin (7-6, 6-3, 3-6 i 6-3) i, amb 106 partits guanyats, es va convertir en el tennista en solitari amb més victòries de l’All England Club. El triomf en tercera ronda contra Rindeknech van fer que el serbi igualés Roger Federer, que va deixar la carrera amb 105 partits guanyats a Wimbledon. Djokovic ja s’ha quedat sol. A davant només hi té, en termes absoluts, Martina Navratilova, que es va retirar amb 120 victòries a Wimbledon.

De camí a quarts i una altra vegada a la pista central, Nole va aconseguir el seu quart triomf particular contra Safiullin, que va atropellar Joao Fonseca a la ronda anterior i va arribar a tenir dues boles de set contra Djokovic amb 5-2 a la primera mànega. Li va pesar la responsabilitat, les va malgastar i el serbi no va perdonar.

Sense espanyols

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Tot va ser més fàcil després per a Nole, que va trigar 3 hores i 28 minuts a sumar la victòria 408 en un Grand Slam. L’ex número 1 va arribar als quarts per novena vegada consecutiva. L’any passat va caure a semifinals contra Sinner. Ara busca l’11a final al torneig per aspirar al seu vuitè Wimbledon. El següent escull serà demà el canadenc Auger-Aliassime, que va tombar ahir Alejandro Davidovich en cinc sets (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) i va deixar el torneig sense espanyols.

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