Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi GavarresRestriccions perill incendiGirona FCCampus SalutContenidors incendiats GironaPolicia Local LloretMundial futbol
instagramlinkedin

La FIFA retira la vermella a Balogun, astre dels EUA, per Trump

La FIFA retira la vermella a Balogun, astre dels EUA, per Trump

La FIFA retira la vermella a Balogun, astre dels EUA, per Trump / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Fermín de la Calle

Madrid

La bona relació entre Donald Trump i Gianni Infantino no és cap secret. Fins al punt que el president de la FIFA ha premiat el dirigent nord-americà amb el Premi de la Pau de la FIFA en una decisió surrealista.

Aquesta relació va escriure ahir un nou episodi que ha escandalitzat el futbol mundial al saber-se que la targeta vermella que havia vist en el partit contra Bòsnia el golejador de la selecció americana, Folarin Balogun, per una entrada duríssima, va ser retirada i podrà jugar davant Bèlgica la pròxima matinada en els vuitens de final del Mundial. Segons el New York Times, la mesura es va prendre després que Trump truqués a Infantino i li demanés que revisés la jugada.

Notícies relacionades

Indignació belga

El president va agrair la decisió del dirigent italià: "¡Gràcies a la FIFA per fer el que és correcte i revertir una gran injustícia!", va escriure en el compte de X. La decisió va indignar els belgues. "No sabia que el 5 de juliol s’havia convertit en el dia dels innocents", va dir el seleccionador Rudi Garcia. La federació de Bèlgica estudiava ahir a la nit "totes les opcions possibles" per "protegir els principis fonamentals del joc net".

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents