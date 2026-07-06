La FIFA retira la vermella a Balogun, astre dels EUA, per Trump
Fermín de la Calle
La bona relació entre Donald Trump i Gianni Infantino no és cap secret. Fins al punt que el president de la FIFA ha premiat el dirigent nord-americà amb el Premi de la Pau de la FIFA en una decisió surrealista.
Aquesta relació va escriure ahir un nou episodi que ha escandalitzat el futbol mundial al saber-se que la targeta vermella que havia vist en el partit contra Bòsnia el golejador de la selecció americana, Folarin Balogun, per una entrada duríssima, va ser retirada i podrà jugar davant Bèlgica la pròxima matinada en els vuitens de final del Mundial. Segons el New York Times, la mesura es va prendre després que Trump truqués a Infantino i li demanés que revisés la jugada.
Indignació belga
El president va agrair la decisió del dirigent italià: "¡Gràcies a la FIFA per fer el que és correcte i revertir una gran injustícia!", va escriure en el compte de X. La decisió va indignar els belgues. "No sabia que el 5 de juliol s’havia convertit en el dia dels innocents", va dir el seleccionador Rudi Garcia. La federació de Bèlgica estudiava ahir a la nit "totes les opcions possibles" per "protegir els principis fonamentals del joc net".
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