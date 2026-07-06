El Girona FC aposta pel negre per a la seva segona equipació en el retorn a Segona Divisió
El nou disseny de Puma combina detalls vermells i grocs per transmetre força i personalitat, però no recupera la senyera
Andreu Coll
Catorze dies després d'anunciar els colors de la nova equipació per al retorn a segona divisó, el Girona FC ha anunciat ara la que serà la seva equipació com a visitant. S'aposta pel color negre, amb la voluntat d'enviar un missatge de contundència i força.
El club presenta aquesta samarreta amb la idea de transmetre força i caràcter, amb el vermell al bordat del coll i les mànigues, i amb tocs de groc per destacar l'escut del club, el logo de Puma i també el logo de Etihad, present al centre de la samarreta. Amb aquests contrastos el club vol aportar contrast i personalitat. El material torna a ser 100% polièster reciclat, i el preu són 70 euros l'edició infantil i 80 la normal.
L'elecció de la segona equipació, sinònim de temporades grans
Després de molts anys, el negre torna a ser el color predominant de la segona equipació del conjunt gironí. L'última vegada que s'escollia una tonalitat fosca, va ser l'any de la Lliga de Campions. Els gironins, però, no la van lluir en cap desplaçament de la màxima competició continental. A la lliga, els resultats van permetre assegurar la permanència, aconseguit 17 punts amb 4 victòries i 5 empats. De totes maneres, els resultats d'aquella temporada tampoc responen al motiu de l'elecció del club, sinó més la voluntat d'enviar un missatge directe.
L'últim cop que el negre a la segona equipació ha estat present va ser l'any de l'ascens, la temporada 21-22. Ara, el club l'ha escollit l'any del seu retorn a la categoria de plata, per intentar repetir la sort i tornar per la via ràpida a la primera. Al material difós pel club, continuen sortint imatges de jugadors destacats, com Ounahi o Vanat, el futur dels quals continua obert.
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