Mundial 2026
La revelació suïssa que enamora els grans clubs europeus: aquesta és la història de Johan Manzambi
De petit volia jugar de porter, però els seus familiars no van tardar a adonar-se del seu talent amb la pilota als peus.
Max Pérez
El Mundial és un aparador que els millors clubs del món no deixen d’observar. Enmig de les estrelles internacionals com Leo Messi o Kylian Mbappé, que solen acaparar totes les mirades, apareixen protagonistes inesperats que busquen el seu salt definitiu a l’elit mundial. El jugador suís Johan Manzambi (Ginebra, 2005) és un d’ells i té per objectiu portar el seu país als quarts de final. Per fer-ho, Suïssa haurà de vèncer Colòmbia (aquest dimarts, a les 22.00 hores).
El centrecampista del Friburg, de només 20 anys, ve d’acabar la seva primera campanya com a jugador clau dins del futbol professional. Manzambi va disputar 47 partits i va aconseguir arribar a la final de l’Europa League amb el club alemany –va perdre contra l’Aston Villa–, i va ser el millor jugador jove del torneig.
De suplent a peça clau de Suïssa
En aquesta Copa del Món, Johan Manzambi només ha necessitat dos partits per aconseguir un lloc a l’onze titular del combinat suís. El punt d’inflexió va ser contra Bòsnia i Hercegovina, un partit que estava travat fins al minut 70, quan l’entrada al camp de Manzambi ho va canviar tot. Un doblet va ser la seva contribució per acabar esclafant el conjunt balcànic per 4 a 1.
En el tercer partit de la fase de grups, el primer de Manzambi com a titular, va contribuir amb un gol i una assistència en els dos gols que els helvètics van necessitar per superar el Canadà. En els setzens de final contra Algèria, el jove migcampista es va encarregar d’assistir Embolo per obrir el marcador i avançar a vuitens.
El jugador complet que molts clubs desitgen
El jugador de tan sols 20 anys ja és un dels més cobejats per diversos clubs de la Premier League com el Newcastle, el Manchester United, l’Arsenal o el nou Chelsea de Xabi Alonso. Altres clubs interessats són el PSG i el Bayern Munic, segons diversos mitjans alemanys. El seu preu de mercat és de 50 milions d’euros i segueix en alça.
Johan Manzambi és un jugador ‘box to box’ per excel·lència, un migcampista complet capaç de marcar la diferència tant en defensa com en atac. El nou crac suís també pot jugar en totes les posicions ofensives i el seu desbordament ha sigut clau per desencallar els partits dels helvètics. Hàbil en l’un contra un, veloç, capacitat golejadora i solidesa defensiva són algunes de les característiques que figuren en la llarga llista de qualitats de Manzambi.
La història de Johan Manzambi
Els pares de Manzambi van emigrar a Suïssa des de l’Àfrica. El seu pare va fugir del Congo per escapar-se de la guerra. Mentre que la seva mare, d’origen angolès, va buscar refugi davant la persecució política que patia la regió. A Ginebra va néixer el seu fill, on el futbol va ser fonamental en la infància de Manzambi. Curiosament, de petit volia ser porter, quan jugava amb el seu pare i el seu germà, preferia col·locar-se sota pals.
Els seus familiars, veient la qualitat del jove Johan amb la pilota als peus, no van dubtar a convèncer-lo perquè jugués com a jugador de camp. Amb només quatre anys, es va inscriure al club local Servette de Ginebra i, als 17, es va incorporar a les categories inferiors del Friburg. El seu bon rendiment al filial del club alemany va cridar l’atenció de Julian Schuster, entrenador del primer equip, i el va fer debutar el setembre del 2024.
Dues temporades després, Manzambi és una de les estrelles del Friburg i de la selecció suïssa. El seu gran paper en la passada temporada i la brillant actuació que està firmant en aquest Mundial postulen el jove migcampista com un dels més desitjats pels grans clubs europeus.
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