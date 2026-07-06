Leclerc guanya amb drama d’Antonelli a Silverstone
El líder del Mundial va tenir una avaria quan lluitava per la victòria amb el monegasc. Russell va ser segon i anima el campionat. Sainz va acabar 12è i Alonso, 18è.
Laura López Albiac
Charles Leclerc va ressorgir en l’escenari més impredictible, el circuit britànic de Silverstone, que va assistir a una carrera molt moguda amb un desenllaç de bogeria i un decebedor final rere el cotxe de seguretat. El pilot monegasc va forjar l’avantatge amb una fantàstica sortida que el va catapultar a la primera posició i va firmar la seva primera victòria de la temporada amb Ferrari, davant de George Russell (Mercedes) i el seu company Lewis Hamilton.
Dos girs de guió en els últims compassos de la carrera van deixar els aficionats amb la mel als llavis. Quan tot apuntava a una frenètica lluita final per la victòria entre Leclerc i Kimi Antonelli, amb pneumàtics més frescos i més bon ritme, el de Mercedes va tenir una avaria en el deflector de la roda de davant esquerra i les seves opcions es van esfumar quan faltaven 11 voltes.
I amb només quatre per acabar, va arribar el segon cop de teatre. Max Verstappen es defensava de la pressió de George Russell per mirar de conservar la tercera plaça del podi. Va perdre el control a Stowe, es va quedar encallat a la grava i va donar pas a un safety car que va acabar de sentenciar l’espectacle. "L’aleró posterior no tanca del tot. Ens va passar a Àustria i una altra vegada aquí: dues vegades ja és perillós", va dir Max, empipat amb Red Bull. En aquest context, Leclerc, amb molt avantatge al capdavant, va tenir parada de franc i Hamilton, que podia ser segon, va tirar per la borda el doblet de Ferrari a l’entrar també al box. Russell no ho va fer i va ser el gran afortunat: va passar de la quarta a la segona posició final després que la FIA optés per acabar la carrera rere el cotxe de seguretat.
Estocada important
El britànic va clavar una estocada de 18 punts al seu company Antonelli, que va acabar setzè i conserva el liderat, ara amb 25 punts sobre Russell i 32 respecte a Hamilton. El Mundial s’iguala i estem només en el novè gran premi del calendari.
Antonelli va ser el millor sense discussió dissabte. Va guanyar l’esprint i va aconseguir la cinquena pole de l’any. Ahir ho tenia tot a favor, però va marxar amb les mans buides del traçat britànic. Per començar va tornar a fallar estrepitosament a la sortida, com solia fer al principi de curs, i els dos Ferrari el van superar. Leclerc es va situar al capdavant davant de Hamilton i l’italià es va col·locar tercer. Com és habitual, va aprofitar el gran ritme del Mercedes per cavalcar de nou fins als Ferrari. Va llançar un atac demolidor a Hamilton i va anar per Leclerc. Després d’esgotar un llarg stint de 35 voltes amb pneumàtics mitjans i fer la parada, va tornar a pista a 7.7 segons del monegasc, que afrontava un final en desavantatge. El públic de Silverstone es fregava les mans pensant en un apassionant pols final. Però el crit de Kimi per ràdio va sembrar l’alarma: "S’ha trencat alguna cosa".
Tornaven els fantasmes a Mercedes, que ja va patir a Barcelona. Aquesta vegada va ser un problema en el deflector de la roda de davant esquerra. Però el resultat va ser el mateix: un altre zero en el compte del líder. L’italià es va entestar a seguir, va entrar a boxes un parell de vegades més i va acabar sancionat per límits de pista. Va travessar la meta novè, però amb la penalització va caure al setzè lloc.
Les corbes d’alta velocitat de Silverstone van ser una llosa per al Williams de Carlos Sainz i l’Aston Martin de Fernando Alonso. L’asturià va guanyar la carrera... amb el cotxe de Lego, a la Driver’s Parade, però quan el va canviar per l’F1 d’Aston Martin va anar de mal en pitjor.
El monoplaça es va apagar durant la volta de formació i Fernando va haver d’arrencar des del pitlane, frustrat. Va travessar la meta divuitè. Carlos Sainz sí que va tenir actualitzacions aquest cap de setmana. En concret, un aleró davanter que no va donar el resultat esperat. "Comença a ser frustrant, perquè les millores no funcionen", es va plànyer després de travessar la meta dotzè.
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