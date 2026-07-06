Un Martínez contra Espanya
El seleccionador de Portugal és el tècnic espanyol amb més partits (i més victòries) dirigits en un Mundial. També és un home rècord al capdavant del combinat lusità. A l’entrenador nascut a Balaguer li qüestionen el paper de Cristiano Ronaldo, a qui defensa a ultrança.
Joan Domènech
L’entrenador espanyol amb més partits dirigits en un Mundial mai s’ha assegut en una banqueta espanyola. És més; s’asseurà aquesta nit al banc adversari i mirarà d’eliminar la selecció vermella. La seva té un to tirant a granat.
Robert Martínez Montoliu, nascut a Balaguer (Lleida) el 13 de juliol de 1973, no sent cap conflicte intern davant la possibilitat d’eliminar el conjunt de Luis de la Fuente. "El meu cas és diferent perquè mai he treballat a Espanya. He viscut 21 anys al Regne Unit, 21 anys a Espanya, 7 a Bèlgica i 3,5 ja a Portugal. Casa meva és on tinc la família", va explicar a Dallas.
No serà la primera vegada que s’enfronti a Espanya. Serà la tercera. De fet, el seu debut com a seleccionador, després d’una carrera de 10 anys en equips britànics (Swansea, Wigan i Everton), es va produir contra Espanya, en un amistós pactat per Bèlgica abans que li oferissin el càrrec d’entrenador.
Derrota, empat i victòria
Era l’1 de setembre del 2016 i Martínez, que havia substituït Marc Wilmots, va sucumbir per 0-2. El bon treball de reconstrucció realitzat a la selecció també anomenada vermella es va visualitzar en el Mundial de Rússia del 2018, on Bèlgica va acabar tercera. Va caure en la semifinal contra França (0-1) i va vèncer Anglaterra (2-0) per segona vegada. Ja l’havia derrotat en la fase de grups.
El segon precedent de Martínez contra Espanya va ser més convincent i valuós: li va guanyar la final de la Lliga de Nacions, en un partit que va complir un any de vida el 8 de juny passat. Portugal va igualar el 2-0 d’Espanya i el duel va desembocar en els penals. L’únic error el va cometre Álvaro Morata i el conjunt lusità es va emportar el títol. Un dels tres que té, juntament amb una altra Lliga de Nacions (2019) i l’Eurocopa del 2016.
Tots tres s’han recopilat durant l’estada de Cristiano Ronaldo a la selecció. L’aval protegeix el veterà capità de 41 anys de les crítiques pel seu rendiment. El cabal de gols ha descendit i encara més la seva integració en el joc de l’equip. Cristiano es limita a esperar que els seus companys li donin pilotes per rematar. No obstant, el davanter, pròxim a celebrar els mil gols com a professional, conserva el respecte. Sobretot, dels futbolistes espanyols, que el coneixen de les seves gestes amb el Reial Madrid i amb la selecció després d’endollar-los quatre gols entre el triplet del Mundial de Rússia i el de la final de la Lliga de Nacions.
La llum és Diogo Jota
Davant d’ells es presentarà de nou amb el gol i el trofeu MVP de l’eliminatòria contra Croàcia de divendres. Juntament amb tota la plantilla va posar amb la samarreta número 21 que era de Diogo Jota al coincidir divendres amb el primer aniversari de la seva mort en un accident automobilístic. El dorsal el porta ara Ruben Neves, excompany seu al Porto i el Wolverhampton, que l’hi va demanar a la família del difunt futbolista.
"Diogo Jota és la nostra llum en el Mundial", va assegurar Martínez, que sempre ha defensat Cristiano. El va promocionar tot just agafar el timó el 2023, i després que el davanter hagués sigut suplent en els vuitens i els quarts de final del Mundial amb Fernando Santos. Ara, amb la tornada dels comentaris negatius, ha reafirmat la seva actitud amb el davanter, titular innegociable.
"Cristiano és una icona de l’esport", va resumir Martínez, que amb els seus 15 partits mundialistes (sis amb Bèlgica i nou amb Portugal, entre Qatar 2022 i els Estats Units, el Canadà i Mèxic 2026) és l’entrenador espanyol amb més presències en aquesta competició. Compta ja amb 10 victòries (més dos empats i tres derrotes), i supera les que va obtenir Vicente del Bosque, que va conquerir el títol amb Espanya el 2010.
També és l’home rècord de Portugal amb les 30 victòries col·leccionades en 44 partits (més nou empats i cinc derrotes) al capdavant dels quinas. El 68% de triomfs es complementa amb el de dirigir l’equip que llueix la millor mitjana golejadora (2,5 per partit).
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes