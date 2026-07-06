"És un orgull encara queens compliqui el dia"
Granollers espera avui el Tour entre la febre ciclista i les afectacions als aparcaments. Els veïns del carrer Ramon Llull afrontaran aquest dilluns talls de trànsit i canvis de rutina mentre la ciutat es prepara per a una sortida històrica de la ronda francesa.
EDU GIL
El carrer Ramon Llull de Granollers deixarà de ser avui una via residencial i d’aparcament per convertir-se en el punt de sortida de la tercera etapa del Tour de França. A l’altura del número 17 es posarà en marxa el gran grup en una jornada que situarà la capital del Vallès Oriental en l’aparador esportiu internacional. A l’entorn s’hi instal·larà un village amb activitats i ambientació vinculades a la carrera, que funcionarà com a epicentre previ a la sortida oficial.
La seva obertura afectarà de ple una zona d’aparcament gratuït on, en un dia feiner, poden arribar a estacionar prop d’un miler de vehicles. En aquest sentit, l’Ajuntament va advertir que no s’hi podria aparcar des del dia 2 a la nit fins aquest dilluns a la tarda, en el marc d’un dispositiu que implica carrers tallats, restriccions d’accés i la impossibilitat d’utilitzar els aparcaments habituals durant bona part del cap de setmana.
Sense públic a França
Tot i que ahir a la tarda es van desencadenar els dubtes pels incendis al sud de França, la tercera etapa sortirà amb normalitat de Granollers i sense canvis per Catalunya fins a Puigcerdà. A França es disputarà sense públic i sense la caravana publicitària, que acabarà el recorregut a la frontera de Puigcerdà. Només es deixaran passar els vehicles imprescindibles.
Entre els veïns de Granollers, la sensació oscil·la entre la il·lusió i la resignació. Fa més de 30 anys que el Juan i la Rafaela viuen a Granollers i dues dècades al carrer Ramon Llull, entre aquesta via i la zona de Ponent. No s’havien imaginat mai que el Tour sortiria gairebé de davant de casa seva. "És un orgull. Ho podrem veure des del balcó i està bé que facin aquestes coses a la ciutat", expliquen amb entusiasme. Afegeixen que serà un dia "molt complicat per a tothom", però que "per presumir cal patir", diuen enmig de rialles. Al costat de la via, un altre veí reconeix que la jornada l’obligarà a reorganitzar la setmana. Tenia prevista una cita mèdica avui, però ha decidit canviar-la perquè no pot treure el cotxe de l’aparcament. Tot i així, intenta quedar-se amb la part positiva: "Almenys podrem veure la sortida de casa estant. I si no es veu bé, els veïns de davant ens han dit que podem veure-la des del seu balcó".
El comerç local
No tothom viuen la jornada amb el mateix optimisme, però. José Gallardo, jubilat i veí de la zona, observa el cartell informatiu de les afectacions penjat al seu bloc mentre expressa el desacord amb la ubicació triada. "Això s’hauria d’haver fet per la zona del Congost. Allà no hi hauria tants veïns afectats", es plany.
Als afores de la ciutat, al polígon industrial, l’arribada del Tour es viu d’una manera ben diferent. A la botiga Ravet Bike hi ha molt d’entusiasme. "Se’m posa la pell de gallina només de pensar que el Tour surt de Granollers", diu Sergi García, responsable de vendes de l’establiment. Per ell, l’esdeveniment va molt més enllà del fet esportiu. "El Tour és la Champions del ciclisme", afirma.
Al carrer Girona, la botiga Biking Point també espera amb expectació el pas del gran grup. L’encarregat, Jordi Molina, confia que la jornada servirà per donar visibilitat al comerç local. "Venem marxandatge oficial del Tour i serà bonic que passin just davant de la botiga", explica. La botiga ja ha viscut experiències similars amb la Volta a Catalunya, tot i que reconeix que el Tour és un esdeveniment d’una altra dimensió.
Amb tot, la jornada d’avui alterarà inevitablement la rutina de molts veïns, que es veuran obligats a reorganitzar horaris, ajornar cites o prescindir del vehicle durant unes quantes hores. No obstant, també obrirà balcons, omplirà el carrer d’aficionats i transformarà durant unes hores una via habitual de Granollers en el punt de sortida d’una de les proves esportives més importants del món. Perquè, entre la dificultat i l’emoció, la sensació general és clara: serà un dia complicat... Però difícil d’oblidar.
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