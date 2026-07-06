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La ronda francesa

Pogacar pren el comandament en el comiat del Tour de Catalunya

El fenómeno esloveno logra la 22ª victoria en la Grande Boucle a la tercera etapa, se viste de líder por 55ª vez y se coloca a cinco días de pillar a Miguel Induráin llevando el jersey amarillo.

Pogacar guanya a Les Angles.

Pogacar guanya a Les Angles. / ASO / CHARLY LÓPEZ

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Sergi López-Egea

Les Angles (enviado especial)

La tercera etapa del Tour, que va significar el comiat català de la cursa, va estar marcada per la decisió de les autoritats franceses de fer els quilòmetres finals pel seu territori, gairebé sense públic i pràcticament a porta tancada, cosa que va donar una imatge inusual en una prova esportiva que acostuma a moure masses de gent.

Pel que fa a l’etapa, el vencedor del dia va ser Tadej Pogacar, que es va imposar a l’arribada de Les Angles, en el que va suposar la primera etapa als Pirineus, que han arribat molt aviat, en una pujada aparentment no gaire complicada a l’estació d’esquí de la Cerdanya francesa. Va sumar la 22a victòria en la ronda francesa.

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El ciclista danès Jonas Vingegaard va perdre el mallot groc de líder que va aconseguir ja en la primera etapa disputada a Barcelona amb una contrarellotge per equips. Pogacar es va vestir de líder, tot i que empatat amb el seu oponent escandinau.

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