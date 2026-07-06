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El porter de l’Olot que es va formar amb Lamine Yamal, Cubarsí i Bernal

Jordi Saucedo aterra al conjunt garrotxí procedent de l'Osca

Saucedo, de petit, amb Bernal, Cubarsí i Yamal

Saucedo, de petit, amb Bernal, Cubarsí i Yamal / UE Olot

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’Olot va anunciar el fitxatge del porter Jordi Saucedo, procedent de l’Osca. El terrassenc, de només 19 anys, es va formar al Barça amb la generació de Lamine Yamal, Cubarsí i Bernal. «Estic molt content de poder firmar per l’Olot, un gran club català, i veig el projecte amb molta ambició. Tinc moltes ganes de començar, conèixer el projecte i el club», afirma Saucedo, en declaracions a l'entitat garrotxina. La història del porter és curiosa, ja que també és internacional sub-17 amb la selecció boliviana i ha debutat a Segona Federació.

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