El porter de l’Olot que es va formar amb Lamine Yamal, Cubarsí i Bernal
Jordi Saucedo aterra al conjunt garrotxí procedent de l'Osca
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L’Olot va anunciar el fitxatge del porter Jordi Saucedo, procedent de l’Osca. El terrassenc, de només 19 anys, es va formar al Barça amb la generació de Lamine Yamal, Cubarsí i Bernal. «Estic molt content de poder firmar per l’Olot, un gran club català, i veig el projecte amb molta ambició. Tinc moltes ganes de començar, conèixer el projecte i el club», afirma Saucedo, en declaracions a l'entitat garrotxina. La història del porter és curiosa, ja que també és internacional sub-17 amb la selecció boliviana i ha debutat a Segona Federació.
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