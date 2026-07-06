BÀSQUET
El Reial Madrid fa oficial que Pedro Martínez dirigirà el seu equip de bàsquet les tres pròximes temporades
El club blanc va pagar la clàusula de rescissió del català al València Basket després d’acomiadar Sergio Scariolo i assumir la seva liquidació.
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha fet oficial el fitxatge del català Pedro Martínez com a nou entrenador del seu equip de bàsquet per a les tres pròximes temporades. Un altre exigu comunicat de 41 paraules i 229 caràcters n’informava aquest dilluns al matí: «El Reial Madrid CF i Pedro Martínez han arribat a un acord pel qual queda vinculat al nostre club per ser l’entrenador del primer equip de bàsquet durant les pròximes tres temporades, fins al final de la 2028-2029».
Timothé Luwawu-Cabarrot i Pradilla, els següents
Aquest fitxatge, que ha sigut la bomba del mercat de bàsquet, confirma la revolució que es va iniciar amb la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu de la secció. Una trucada de Florentino Pérez a Juan Carlos Sánchez, l’anterior director del bàsquet blanc, va començar a refredar l’ambient després d’una temporada en blanc. El desembarcament de JCS després de la marxa del ‘Chacho’, amb el qual ja mantenia una relació distant en la seva època de jugador, ha provocat aquesta revolució que ha portat Martínez al club blanc. El Reial Madrid va contactar amb ell i aquests contactes es van filtrar a la premsa quan encara Sergio Scariolo, que tenia dues temporades més de contracte, encara no havia sigut informat de la intenció de Sánchez de prescindir d’ell.
Ara, després de l’aterratge de Martínez, començarà una cascada de sortides i arribades entre les quals s’espera que hi hagi la sortida del croat Mario Hezonja i l’arribada del francès Timothé Luwawu-Cabarrot, una petició expressa del nou entrenador amb qui ja s’ha tancat un acord i ara esperen els moviments del Baskonia, el seu actual club, que té dret de tempteig. Entre sis i vuit seran les baixes i el mateix nombre de reforços arribaran, com un altre ‘taronja’ com Jaime Pradilla entre els nous reforços.
Per completar aquesta operació del relleu a la banqueta el Reial Madrid haurà de gastar una quantitat que rondarà els 10 milions d’euros. Començant pels quatre milions de liquidació que el club blanc ha de pagar Scariolo per saldar els dos anys més que tenia firmats, als quals se sumen 1,2 de la clàusula de sortida que ha de pagar al València Basket per alliberar Martínez, i els més de cinc milions que cobrarà l’entrenador barceloní pels tres anys que firmarà amb el Reial Madrid. Un altre estiu amb unes despeses desmesurades en una secció que no pot permetre’s a més una segona temporada en blanc, com l’equip de futbol.
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