El Tour des d’una tassa de cafè
L’espectacle de la ronda francesa va més enllà dels ciclistes i sovint se situa en els marges de la carretera, com es va comprovar en l’etapa d’ahir entre Tarragona i Barcelona.
Albert Guasch
En el Tour és possible travessar mig Catalunya dins d’una tassa de cafè cargolada a un vehicle. També dins d’una maduixa gegant. O un meló. O un animal amb pinta de ferotge. O mig estirat en un llit sota una finestra de sostre. Els patrocinadors fan mans i mànigues per proporcionar espectacle a la caravana que precedeix els ciclistes. Cotxes customitzats per a l’ocasió. I, tot i així, coses igual o més pintoresques es van veure en el trajecte de Tarragona a Barcelona, segona etapa de la present edició. Deu ser que la ronda francesa atrau els comportaments més peculiars de la condició humana. No cal pas amoïnar-s’hi. Tot és entretingut i fins i tot graciós.
El Tour no són només ciclistes desfilant molt de pressa a bord de les seves lleugeres màquines. Es diu que l’entramat és tan colossal que mou unes 4.000 persones amb funcions variades d’una etapa a l’altra. Els qui són al village. Els qui circulen pel pàdoc. Els periodistes. La seguretat. Els conductors... En fi, no és qüestió de nomenar tots els oficis de la Seguretat Social, però aquí es vol deixar constància que també transporta animadors.
Les festes de la cursa
Pot ser que sigui per l’actitud alegre i juvenil del gremi, situat a bord d’aquestes carrosses de formes extravagants, que la gent que es posiciona aviat a les vores de les carreteres ja s’ho passa bé abans d’entrellucar el primer corredor. Va predisposada, si més no pel que s’ha vist en les dues primeres etapes catalanes. Multituds que aixequen els braços i criden al Vendrell i Calafell. Que salten i demanen més regals a crits a Cunit i Cubelles. Que ballen i saluden amb entusiasme genuí a Vilanova i la Geltrú i a Begues. La via catalana sobre rodes.
I després apareix un espectador que ha baixat amb un acordió. O el qui ha descarregat una bicicleta estàtica que pedala mentre toca una guitarra elèctrica. O el qui fa el pi al pas de la caravana. O els quatre amics que han plantat una taula amb un dòmino i van mirant les fitxes i la carretera alhora. I els qui han muntat un pícnic. O els qui han organitzat una paella popular, això a Molins de Rei, que no es va poder olorar des de la tassa de cafè. Llàstima. Hi ha moltes festes al voltant del Tour, malgrat la falta de misericòrdia del sol.
Baptiste és l’animador de Marcilla, un actor pèl-roig que debuta en la prova ciclista i per la veu del qual cal témer. Infatigable. A aquest ritme no aguanta pas totes 21 etapes. "Benvinguts al Tour", vocifera. Va intercanviant mitja dotzena de consignes en català i castellà amb accent francès sense deixar de ballar lligat a un arnès. Contagiós. Inocula l’esperit de la passió per la ronda francesa abans que passi Pogacar o Vingegaard. Que li apugin el sou ara.
En altres plataformes n’hi ha d’altres d’igual, que s’engresquen en els trams més poblats. Cap com l’ascens a Montjuïc, atapeïda la muntanya de mallots variats, de samarretes de futbol per efecte del Mundial i de banderes de tot l’arc de l’ONU.
Avui, partint de Granollers, la prova s’acomiadarà de Catalunya i entrarà al seu territori natural, un tercer dia que acabarà estrany. Pel fum dels incendis, a la part francesa no hi haurà públic, ni caravana comercial. Sens dubte, serà menys Tour.
Subscriu-te per seguir llegint
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol