Mundial 2026
L’afició portuguesa s’atipa de Cristiano després de caure contra Espanya: «No et volem matar, però ja n’hi ha prou»
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Víctor Vargas Llamas
L’eliminació de Portugal en mans d’Espanya en el Mundial de Futbol (1-0) ha desencadenat una tempesta de crítiques entre els mitjans i l’afició del país lusità. L’adeu a vuitens no només ha precipitat el finalinal de l’etapa del seleccionador, el català Roberto Martínez, sinó que també ha reobert un debat que semblava latent durant anys però sense que ningú s’atrevís a plantejar-ho fins ara: la necessitat d’iniciar una nova era prescindint de l’aclaparadora i controvertida figura de Cristiano Ronaldo.
Bona part de la premsa portuguesa ha coincidit a assenyalar que la deruixada davant el comibnat de Luis de La Fuente no és més que la constatació que la selecció de Martínez a la banqueta i Cristiano a la capitania és un projecte esgotat. I és que malgrat que el combinat lusità va plantar cara durant bona part de la trobada, el domini espanyol en la segona meitat i el gol definitiu de Mikel Merino quan ja s’enfilava el temps de descompte van deixar al descobert les limitacions d’un equip incapaç de reaccionar des de la banqueta, segons moltes anàlisis.
«Girar full»
Un dels editorials més contundents es pot llegir al diari esportiu ‘A Bola’, que carrega especialment contra Roberto Martínez per la seva gestió de la trobada i lamenta que no recorregués Gonçalo Ramos quan Espanya dominava amb claredat la segona meitat. «És hora de girar full d’una vegada per sempre», assenyala el diari, que afirma que Portugal no pot continuar desaprofitant una generació de futbolistes amb tant talent.
El diari també apunta directament a l’estrella de l’equip i afirma que «és hora que Cristiano Ronaldo s’aparti», a l’entendre que l’equip continua condicionat per la necessitat de mantenir el capità al camp com a indiscutible. I afegeix que el gran interrogant del torneig hauria sigut «com hauria sigut aquest Mundial sense l’ obligació de tenir Cristiano Ronaldo els 90 minuts».
El futur de CR-7, en l’aire
El diari ‘Record’, per la seva banda, posa el focus en el que considera la constatació del final d’un cicle i la necessitat de construir una selecció menys dependent dels seus veterans. Tot i que reconeix el llegat del cinc vegades Pilota d’Or, considera que Portugal ha de començar una nova etapa al voltant de la generació encapçalada per Vitinha, João Neves, Nuno Mendes o Rafael Leão.
Una idea en què també sembla coincidir un part considerable de l’afició portuguesa. A les xarxes socials s’han multiplicat els missatges reclamant un relleu generacional, mentre una frase es va convertir en una de les més compartides després de l’eliminació: «No et volem matar, però ja n’hi ha prou», en al·lusió a les recents declaracions del mateix Ronaldo, que havia assegurat que portava «23 anys» intentant que el matessin esportivament.
Mentrestant, l’exjugador del Reial Madrid, Manchester United i Juventus, entre d’altres, ha deixat una nova frase per a la controvèrsia al comentar que «abans de Cristiano, Portugal no havia guanyat cap títol». No obstant, en la resta de la seva intervenció s’ha vist poc menys que obligat a rebaixar el to de les seves declaracions després de la derrota.
El davanter va assegurar marxar de la competició «amb la consciència tranquil·la» perquè tant ell com l’equip van donar «el millor» durant el torneig i va evitar confirmar si continuarà vestint la samarreta de Portugal. «No prenc decisions en calent», va afirmar davant els mitjans portuguesos, deixant en l’aire la seva presència en futurs compromisos internacionals.
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