Spar Uni Girona
Ainhoa López continuarà un any més a Fontajau
La capitana sumarà la seva cinquena temporada amb la samarreta de l'Spar Uni Girona
Amb ella, el club ja ha confirmat deu peces per a la temporada vinent
Andreu Coll
Es continua definint la plantilla d'Spar Uni Girona per la temporada 26-27. Després de la renovació de Carol Guerrero, ara el club ha anunciat la segona i última; Ainhoa López. La capitana defensarà els colors gironins per cinquena temporada, quatre de manera consecutiva. La barcelonina s'ha convertit en aquest temps en un emblema de club i també de la ciutat, convertint-se en la capitana i en una jugadora cabdal pels esquemes de Roberto Íñiguez.
Una figura clau, més enllà dels números
Aquesta temporada, Ainhoa ha fet una mitjana de 3,9 punts per partit, els millors registres amb la samarreta gironina, 1,6 rebots i 1,9 assistències, una mica per sota dels registres de l'any del seu retorn a Fontajau. Malgrat tot, no és per això que Ainhoa és considerada una peça clau. Pere Puig, de fet, considera que "podem veure una millor versió d'ella, estem convençuts que pot fer un pas endavant." Ainhoa es considera clau i "referent", segons el mateix director esportiu, per l'entrega i l'energia que desprèn a pista, convertint-se en líder en aquest aspecte.
De fet, Ainhoa acaba les temporades força millor que no pas les comença. Als últims play-offs, la catalana va veure augmentats els seus registres en la generació, sumant fins a més de 4 punts per partit i repartint gairebé 4 assistències. Aquesta millora al tram final ha succeït també les altres dues temporades, destacant-se la temporada 24-25, on es va enfilar per sobre els 7 punts per partit. Segurament aquesta versió d'eliminatòries finals és la que Pere Puig, Roberto Íñiguez i Fontajau esperen de la capitana de manera regular.
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