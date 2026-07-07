Barcelona, el laboratori urbà que inspira GRAVITEO al Circuit de Barcelona-Catalunya
La regió de Barcelona s'ha convertit en un dels grans referents internacionals de l'skate, el roller i l'scooter gràcies a una combinació difícil de replicar: espais, clima, comunitat i una manera molt pròpia d'entendre la cultura urbana.
Barcelona no ha hagut d'inventar-se una relació amb els esports urbans per explicar la creació del GRAVITEO Urban Sports Festival (del 17 al 19 de juliol). Les seves places, escales, vorades, parcs i esplanades han alimentat aquesta idea de manera natural. L'esport urbà ha crescut lliurement com una forma d'expressió i ha convertit la ciutat en un punt de trobada per a skaters d'arreu del món. A Barcelona, l'escena dels esports urbans hi va trobar molt més que spots: hi va trobar una identitat reconeixible que ha marcat diverses generacions de riders.
Aquesta identitat s'explica per molts factors. Per una arquitectura que, sense haver estat dissenyada amb aquesta finalitat, oferia superfícies, línies i desnivells que han acabat formant part de l'imaginari mundial de l'skate. També per una mentalitat oberta, un clima que permet viure el carrer durant bona part de l'any i una cultura de l'espai públic en què el moviment, la música, la moda, la creativitat i la comunitat conviuen de manera natural. A això s'hi afegeix una generació de riders locals i internacionals que va convertir espais com el MACBA, el Paral·lel, la Ciutadella, el Fòrum o la Mar Bella en molt més que noms sobre un mapa. No és casualitat que molts dels vídeos de referència de l'skate europeu s'hagin gravat a Barcelona ni que nombrosos riders internacionals l'hagin convertida, des de fa anys, en una parada habitual del seu calendari.
Barcelona no s'entén sense els esports urbans
Tot i que durant anys l'skate va conviure amb certes reticències en alguns espais públics, la ciutat ha vist com aquestes disciplines acabaven formant part de la seva identitat urbana. Creativitat, estil de vida actiu, disseny de l'espai públic i noves formes de comunitat són alguns dels valors que l'skate, el roller o l'scooter han anat associant a la imatge de Barcelona. Són llenguatges diferents dins d'una mateixa cultura.
Per tot això, Barcelona és el territori natural per a un festival com GRAVITEO. El públic no parteix de zero, perquè la ciutat i el seu entorn en coneixen els codis. Saben que darrere d'un truc hi ha tècnica, repetició i risc. Que darrere d'una línia ben traçada hi ha hores de pràctica i una manera diferent d'entendre l'espai urbà. Que darrere d'un grup de joves gravant-se en una plaça hi pot haver una comunitat, una marca, una carrera esportiva o una manera de gaudir de la vida. Aquesta maduresa converteix Barcelona en un lloc preparat per acollir un esdeveniment que uneix competició i cultura, i que, a més, és gratuït.
Del banc d'una plaça al Circuit
GRAVITEO no pretén allunyar els esports urbans de la seva essència. El Circuit de Barcelona-Catalunya, acostumat al motor, la velocitat i els grans esdeveniments internacionals, es transformarà en un escenari diferent per a unes disciplines que van néixer lluny d'allà. L'interessant no és només veure skateboarding, roller freestyle, scooter o escalada en un mateix programa, sinó comprovar com poden desenvolupar-se en un recinte icònic sense perdre el seu vincle amb el carrer.
A més, aquest trasllat al Circuit té un fort component simbòlic. Durant anys, la cultura urbana ha construït el seu prestigi en espais comuns, racons poc convencionals o arquitectures reutilitzades. GRAVITEO manté aquesta filosofia proposant un escenari històricament vinculat a la velocitat i al motor.
Tot i que el carrer continua sent l'origen, l'ecosistema és avui molt més ampli: competicions oficials, escoles, comunitats digitals, marques, música, moda, creadors de contingut i esdeveniments capaços de reunir públics molt diversos. En aquest context, Barcelona destaca pel seu segell urbà, pels seus espais reconeguts per skaters d'arreu del món i per la seva capacitat de convertir allò que passa a les seves places i skateparks en una tendència internacional.
Un atractiu made in BCN
La regió de Barcelona fa dècades que atrau esportistes urbans perquè ofereix un argument d'autenticitat difícil d'igualar. No són només les seves instal·lacions, les seves fotografies o les seves competicions, sinó la seva comunitat, l'autenticitat, la continuïtat i la seva relació viva amb l'espai públic. Això és el que ha fet que tants riders internacionals hagin vist Barcelona com una destinació gairebé obligada. I això és també el que dona sentit al GRAVITEO al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Més que presentar un esdeveniment nou, GRAVITEO serveix per explicar cap a on evoluciona la cultura urbana. Es tracta de crear experiències en què esport, música, gastronomia, estil de vida i participació convisquin sense jerarquies rígides. On un aficionat pugui descobrir una final d'escalada, trobar-se amb una sessió d'Skate, veure una competició d'Scooter, acostar-se al roller freestyle o, simplement, passar el dia en un ambient que entén l'esport com alguna cosa més que un resultat o una classificació.
Barcelona és el lloc idoni per a una cita d'aquestes característiques perquè fa dècades que és un laboratori de tendències urbanes. Les seves places i skateparks han acompanyat diferents generacions de riders i aficionats que han trobat en el seu clima, la seva arquitectura i la seva mentalitat oberta un lloc únic per practicar i compartir aquests esports. Ara, amb el GRAVITEO Urban Sports Festival, aquesta energia conflueix i es projecta sobre una nova superfície des d'on continuar impulsant la cultura urbana.
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