El Bisbal Bàsquet presenta la seva campanya d'abonaments per al tercer curs a Segona FEB
Sota el lema "un pas endavant" el club treballa per ampliar la massa social d'un projecte que busca consolidar-se a l'elit
Andreu Coll
Tot està pràcticament a punt al Pavelló Vell. El club ha presentat la campanya de renovació d’abonaments i noves altes. D’aquesta manera, col·loca totes les caselles al requadre de sortida. A falta d’una renovació i una incorporació, tot està llest perquè la pilota torni a girar al Baix Empordà.
"Un pas endavant"
La intenció és clara, continuar creixent. A la Bisbal ja no en fan prou amb sobreviure, ara ja busquen consolidar-se. El club ha presentat la campanya d’abonaments, perquè tots els aficionats puguin acompanyar l’ambiciós projecte esportiu que està muntant la parella Joan Ferrer - Èric Surís. El calendari és el següent: La renovació d’abonaments es faran del 7 de juliol, al 19 de juliol. Un cop passada aquesta data, s’alliberaran els seients no renovats. A partir del mateix 19 de juliol, s’iniciarà el període de canvi de seient per a abonats, que s’allargarà fins al 25 de juliol. A partir del mateix dia, el 25, s’obrirà el període per a les noves altes.
Els preus es continuen dividint en tres, en funció de la zona del Pavelló Vell on reservis el seient; 135 euros per a tots aquells que vulguin seure a peu de pista, 95 euros per al bloc central de graderies, i 75 per als coneguts com a blocs roigs, més als extrems.
Ambició dins i fora pista
Els objectius de la campanya són clars, igualar els números de les dues campanyes de socis anteriors. El primer any a Segon FEB es va arribar a 275 socis, l’any anterior van ser 260, aquest any s’esperen unes 200 renovacions i igualar el nombre de les últimes temporades amb les noves altes. Tot plegat, continuarà impulsat per a Sol Gironès, el patrocinador principal, que continuarà donant suport econòmic al projecte com a mínim, un any més.
La presentació es fa en un moment en què la planificació esportiva està pràcticament tancada. Hi ha deu noms confirmats, Bernat Àlvarez, Adrià Domínguez, Isaac Valer i Pau Sala són els de la casa que continuen. A ells s’hi han afegit Octavi Fuentes, procedent de l’U22 de Bàsquet Girona, Jorge Lafuente i Pablo Orenga, que també coneixen molt bé les categories FEB. Blaize Sagna, Shad Thomas i Leeroy Odiahi són els tres jugadors vinguts de fora. Amb aquests deu noms ja confirmats, falta per resoldre si Xevi Torrent ocuparà una de les dues últimes peces que resten. El club continua al mercat per incorporar un jugador de perímetre que tanqui la plantilla, convertint-se en el dotzè fitxatge.
És evident, però, que s’ha produït un canvi per intentar tornar a crear una plantilla amb un nucli dur que conegui la categoria. Recordem que, a Segona FEB, la normativa obliga a tenir sempre dos jugadors nacionals a pista. El Bisbal Bàsquet afronta el seu tercer any a la categoria. Després d’una gran temporada a les ordres d’Èric Surís, el club busca continuar fent passes endavant, sempre mantenint l’objectiu de la permanència com a prioritari.
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