Bàsquet Femení
El full de ruta per al GEiEG 26-27: Un calendari de proximitat per a la vuitena temporada a LF2
Des del canvi de normativa l'any 23/24, és la primera vegada que només hi ha set equips catalans a la categoria, fet que ha facilitat la distribució territorial.
Andreu Coll
Ja es coneixen els 28 equips que la temporada vinent competiran a LF2. El GEiEG ja va confirmar que havia presentat tota la documentació necessària fa uns dies, i avui la FEB ha oficialitzat la seva presència. Aquest fet, a més, ha arribat amb una bona notícia sota el braç; des del canvi de normativa l'any 23/24, és la primera vegada que només hi ha set equips catalans a la categoria, fet que ha facilitat la distribució territorial i no ha calgut dividir-los en dos grups. Així doncs, el GEiEG tindrà rivals de Catalunya, País Basc, València, Aragó i un d'Andalusia. Els equips catalans no s'agrupaven en un sol grup des de la temporada 22/23, on fins a nou equips catalans van quedar enquadrats al grup B.
Els rivals seran els següents: Claret, Almeda, Viladecans, Barakaldo, Ibaizabal, Alacant, Manresa, Mataró, Segle XXI, Onitxe, Stadium Casablanca, Tarragona i Xerez.
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