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Bàsquet Femení

El full de ruta per al GEiEG 26-27: Un calendari de proximitat per a la vuitena temporada a LF2

Des del canvi de normativa l'any 23/24, és la primera vegada que només hi ha set equips catalans a la categoria, fet que ha facilitat la distribució territorial.

Alba Coma, en una acció durant el partit de la temporada passada contra Segle XXI

Alba Coma, en una acció durant el partit de la temporada passada contra Segle XXI / Marc Martí Font

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Andreu Coll

Girona

Ja es coneixen els 28 equips que la temporada vinent competiran a LF2. El GEiEG ja va confirmar que havia presentat tota la documentació necessària fa uns dies, i avui la FEB ha oficialitzat la seva presència. Aquest fet, a més, ha arribat amb una bona notícia sota el braç; des del canvi de normativa l'any 23/24, és la primera vegada que només hi ha set equips catalans a la categoria, fet que ha facilitat la distribució territorial i no ha calgut dividir-los en dos grups. Així doncs, el GEiEG tindrà rivals de Catalunya, País Basc, València, Aragó i un d'Andalusia. Els equips catalans no s'agrupaven en un sol grup des de la temporada 22/23, on fins a nou equips catalans van quedar enquadrats al grup B.

Els rivals seran els següents: Claret, Almeda, Viladecans, Barakaldo, Ibaizabal, Alacant, Manresa, Mataró, Segle XXI, Onitxe, Stadium Casablanca, Tarragona i Xerez.

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El full de ruta per al GEiEG 26-27: Un calendari de proximitat per a la vuitena temporada a LF2

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