El futbol mundial s’escandalitza per la ingerència de Trump
La UEFA critica la FIFA i assegura que "s’ha creuat una línia vermella" per l’indult a Balogun, davanter dels EUA. La UE expressa la seva perplexitat i Bèlgica prepara la impugnació.
Albert Guasch
El trumpisme ha entrat de ple en el Mundial amb l’aquiescència de Gianni Infantino, disposat sempre a complaure el president dels EUA. I el futbol mundial s’ha escandalitzat. Les veus entre crítiques i perplexes es van amuntegar ahir davant de la suspensió de la targeta vermella al davanter nord-americà Folarin Balogun després de la intervenció de Donald Trump, que va trucar al president de la FIFA perquè revisés la jugada que va provocar l’expulsió contra Bòsnia. Infantino va acatar i va procedir a la cacicada en vigílies dels EUA-Bèlgica dels vuitens de final, disputat aquesta matinada.
Trump va admetre ahir la ingerència durant un acte al despatx oval. "Això no va ser una falta, ni tan sols una infracció, van ser dos paios corrent a tota velocitat que van xocar entre si", va assegurar. Va veure com a "injusta" la cartolina vermella. "No es pot fer això. Així que sí, en vaig sol·licitar la revisió a la FIFA", va afegir.
Pocs minuts després va aparèixer un comunicat d’Infantino que va defensar la decisió: "Sí, discuteixo regularment assumptes relacionats amb el Mundial amb el president dels EUA. I sí, vaig rebre una trucada del president Donald Trump, de la mateixa manera que rebo trucades de caps d’Estat, funcionaris governamentals, parts interessades del futbol i executius de negocis de tot el món sobre molts assumptes", va assegurar Infantino en un comunicat, i va agregar que es tracta d’una decisió "independent" del Comitè Disciplinari de la FIFA. "De vegades hi estic d’acord, de vegades, no, però sempre respecto la seva independència, essencial per a la credibilitat i integritat del futbol".
Les paraules de Trump i Infantino van arribar després que s’amunteguessin les reaccions crítiques. Les autoritats belgues van ser les primeres a posar el crit al cel per l’indult i van amenaçar d’impugnar el resultat dels EUA-Bèlgica si s’alineava Balogun. És ni més ni menys que el màxim golejador dels EUA. No era, doncs, una baixa qualsevol per a la selecció que dirigeix Mauricio Pochettino. La reacció més rellevant i transcendental va procedir de la UEFA, que va qualificar ahir d’"inaudita, incomprensible i injustificable" la decisió de la FIFA.
La integritat del torneig
En un comunicat, la UEFA va assegurar que "el futbol, com qualsevol altre esport, es basa en regles que són el pilar d’una competició justa, honesta i transparent. De vegades les regles estan obertes a interpretació. En aquest cas, no", va afegir. Va considerar que "s’ha creuat una línia vermella". I va rematar posant en dubte la neteja de la competició, que procedint de l’organisme que organitza la Champions League o l’Eurocopa, l’acusació es fa més greu: "Quan la certesa de les regles ja no està garantida pels seus guardians, la integritat del joc es posa en risc". És la primera vegada que la FIFA anul·la una targeta vermella des de 1962.
Fins i tot la Unió Europea es va atrevir a intervenir en la polèmica. El comissari europeu de Joventut, Cultura i Esports, Glenn Micallef, va jutjar ahir com a "decisió equivocada" la intervenció de la FIFA, alhora que va demanar que la política no influeixi en les decisions esportives. Per acabar, va saltar a l’arena Josep Blatter, que va ser antecessor d’Infantino. "¿Cap a on vas, FIFA?", va exclamar. L’entrada de Balogun, per cert, va semblar una vermella clara.
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