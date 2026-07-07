El millor himne de Catalunya és a Vilablareix
El concurs es va celebrar dins l’espai dedicat als himnes del futbol català del programa «Tot gira» de Catalunya Ràdio
DdG
El FC Vilablareix ha estat proclamat guanyador del concurs del Millor Himne de Catalunya 2026, celebrat dins l’espai dedicat als himnes del futbol català del programa «Tot gira» de Catalunya Ràdio.
Aquest reconeixement arriba després d’imposar-se a himnes de clubs de tot Catalunya, gràcies al suport rebut durant les diferents fases del concurs.
L’himne és una producció íntegrament vinculada al club i al talent del nostre territori. La lletra ha estat escrita per Sergi Lanzas, veí de Vilablareix i cap de Comunicació i Màrqueting del FC Vilablareix, mentre que la música, la producció i els arranjaments són obra del productor musical Lluís Costa, veí de Salt i fundador de SoundClub Studio.
La interpretació principal va a càrrec del cantautor, vocalista i guitarrista gironí Gerard Solano, amb una destacada trajectòria dins l’escena musical catalana. Conegut especialment per la seva faceta de cantautor en solitari, Solano posa la seva veu a un himne que també compta amb la participació en els cors de nombrosos nens i nenes de diferents categories del FC Vilablareix.
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