Naia Laso, la més jove de la delegació espanyola a París 2024, serà a GRAVITEO: «La mentalitat i la motivació són fonamentals en l'skate».
La jove rider de Bermeo és una de les referents dels esports urbans a Espanya i serà una de les grans atraccions de GRAVITEO.
La skater Naia Laso, amb només 17 anys, ja compta amb una llarga carrera a l’esquena, amb èxits més propis d’una veterana, com ara haver participat en uns Jocs Olímpics. Amb 12 anys, la de Bermeo ja era campiona d’Espanya; amb 14, va ser cinquena al Mundial de la modalitat; i amb 15, després de guanyar l’or al Pro Tour de Dubai, es va convertir en l’esportista més jove de la delegació espanyola per a París 2024.
Tot i la seva joventut, és un dels grans referents d’un esport que es mou a una altra velocitat i serà un dels grans noms de GRAVITEO, l’esdeveniment d’esports urbans que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de juliol. En la presentació del festival, Laso va atendre SPORT per parlar de les seves sensacions i dels seus objectius en aquest cicle olímpic.
Pregunta: Com comença el teu interès per l’skate?
Resposta: Vaig començar en part pel meu germà. Jo visc al meu poble i el meu pare tenia un longboard —un skate gran—, ens el va deixar per jugar i ens va agradar molt. Al cap d’un temps, els meus pares van decidir comprar-me un skate que era més de la meva mida.
P: En quin moment t’adones que és més que un hobby?
R: Quan vaig guanyar el Campionat d’Espanya del 2021 vaig començar a pensar que podia arribar més lluny, perquè abans no confiava tant en mi com ara.
P: Com s’aconsegueix arribar a l’elit d’un esport com el teu amb només 12 anys?
R: És esforç constant, treballar cada dia i pensar on vols arribar. Al final, pensar en l’objectiu ajuda a motivar-se.
P: Quines característiques ha de tenir una rider?
R: La mentalitat és important perquè la motivació en l’skate és fonamental. Si estàs desmotivat, no tens ganes de continuar; tens ganes de patinar, però no de practicar els trucs. L’aspecte mental és molt important, igual que el tema de les pors, perquè cansa molt fallar i haver-te de tornar a aixecar.
P: La inclusió de l’skate als Jocs de París ha contribuït a fer que la teva disciplina sigui més coneguda?
R: Abans dels Jocs de París hi havia molta gent que opinava que l’skate no era un esport i, després dels Jocs Olímpics, la gent hi va començar a creure més, tot i que encara hi ha persones que no ho consideren així.
P: Com va ser competir a París?
R: Em va agradar molt perquè, després de tot el recorregut de campionats, arribar-hi va ser un alleujament. Va ser una experiència molt important perquè just venia d’una lesió de clavícula que no em va permetre entrenar gaire i, després, a París, vaig patir una lesió a l’esquena que no em va deixar rendir al cent per cent. Tot i això, estic molt contenta d’haver arribat fins allà.
P: Penses en Los Angeles 2028? És un objectiu factible avui dia?
R: Si continuo així, evolucionant i motivada, crec que hi podré arribar... Espero arribar-hi.
P: Com és una setmana normal en la vida de Naia Laso? És fàcil compaginar la teva vida personal amb l’skate?
R: Abans era més difícil perquè estudiava en un institut i ara ho faig en línia. Ara tinc més llibertat perquè no he de ser tot el matí a classe, puc aprofitar per anar al gimnàs i és més fàcil compaginar-ho.
P: Què és el que t’atrapa d’aquest esport?
R: La sensació que vius quan patines és... no ho sé, una sensació molt estranya.
P: Què suposa que se celebri un esdeveniment com GRAVITEO?
R: És important que es continuïn fent esdeveniments com GRAVITEO perquè esports com l’skate i el roller no són gaire coneguts arreu del món i això ens pot ajudar a ser més reconeguts.
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