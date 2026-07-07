Europa
Oficial: Bàsquet Girona competirà a la FIBA Europe Cup
La FIBA ha fet oficial el llistat dels primers 24 equips confirmats per la temporada 2026-2027, entre els quals hi ha Bàsquet Girona
Andreu Coll
Ja és oficial. Després d'un estiu d'anades i vingudes, la FIBA ha confirmat els 24 primers equips que disputaran la temporada vinent la FIBA Europe Cup, entre ells Bàsquet Girona. En falten 24 més, que sortiran de les fases prèvies de la competició i dels equips que no assoleixin el bitllet per la BCL.
D'aquesta manera, divuit anys després Fontajau tornarà a viure una competició Europea. S'ha fet, tal com ha recordat el club en tot moment, respectant els mèrits esportius que l'equip va assolir la temporada passada. Marc Gasol, president del club, s'ha mostrat molt content de la notícia: "és una competició que a Girona ens porta molt bons records de fa uns anys. Tinc moltes ganes que arribi el moment de viure el retorn a la FIBA Europe Cup a Girona".
Una nova FIBA Europe Cup
La FIBA Europe Cup estrena format l'any del retorn de Bàsquet Girona. La competició ha ampliat el nombre d'equips a 48. A més dels 24 que s'han fet oficials avui, ara cal esperar els que s'hi afegiran de la fase prèvia, així com els que no assoleixin el bitllet per la BCL. Tot plegat, es coneixerà el pròxim dia 16 de juliol, a Munich, on es realitzarà el sorteig. Allà el Bàsquet Girona coneixerà els seus primers sis rivals. La primera fase dividirà els equips entre 8 grups de sis equips. Després, una segona fase en forma de Top 16, abans d'arrencar la fase final, a doble partit.
El 23 de setembre s'iniciaran els partits de la fase prèvia, la competició es preveu que s'iniciï el 7 d'octubre. L'horari oficial dels partits és els dimecres a les 20:30, tot i que si els dos equips hi estan d'acord poden moure el partit a dimarts o dijous.
Beneficis econòmics del retorn europeu
El cànon per a formalitzar la inscripció augmenta fins als 10.000 euros. A partir d'aquí, el 32% dels beneficis es distribueix entre els 48 equips que participen en la fase regular. Això fa que cada equip que competeixi tingui assegurat un 0,67%. En cas d'avançar rondes, el percentatge de benefici va augmentant, arribant fins al màxim, un 15% per al guanyador.
Bàsquet Girona, com a participant amb bitllet directe, tindrà temps fins al dia 1 d'octubre per a tramitar llicències i inscriure jugadors, fet que li dona més marge per a moure's al mercat. Un cop passada aquesta data i fins al 31 de desembre, la FIBA permet fins a ters canvis.
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