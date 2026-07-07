Europa
Spar Girona afrontarà un únic partit a Fontajau per classificar-se per l'Eurolliga
Les gironines hauran d'esperar al sorteig, que serà el dia 16 de juliol, per conèixer les possibles rivals
El canvi de format redueix els partits i els desplaçaments per superar la fase prèvia
Andreu Coll
Els canvis comencen a estar a l'ordre del dia al bàsquet femení. L'últim de tots, ha arribat en el format de la prèvia d'accés a l'Eurolliga. En la reestructuració recent, Spar Girona hi surt guanyat, ja que només haurà de guanyar un partit que, a més, el disputarà a casa. Tot plegat es disputarà entre els 12 equips que disputaran la fase prèvia. El pròxim 16 de juliol se celebrarà el sorteig tant de la prèvia com de la fase de grups de la competició. Allà, aquests 12 equips de la prèvia es veuran dividits en tres bombos; 4 equips per bombo. Al bombo 1, els quatre equips amb millor rànquing FIBA, i així ordenats successivament, quedant a l'últim bombo els equips amb pitjor rànquing. Un cop feta aquesta divisó, que hauria de ser oficial els dies previs del sorteig, tot estarà llest per entendre el format de la nova competició.
Dels dotze equips totals, es generaran quatre tornejos independents entre ells, amb tres equips a cada torneig; un del bombo 1, un del bombo 2 i un del bombo tres. D'aquesta manera, quedaran configurats els grups, on tan sols el més ben classificat de cada grup accedirà a l'Eurolliga, els altres dos, seran equips d'Eurocup. Per conèixer el millor equip de cada torneig, però, no es recorrerà al sistema de lligueta clàssica. Es farà enfrontant l'equip del bombo 3 contra l'equip del bombo 2, a casa l'equip amb millor rànquing. D'aquesta manera l'Eurolliga recompensa al factor camp i elimina el factor sorpresa. El guanyador s'enfrontarà a l'equip del bombo 1, que es disputarà a partit únic i amb factor camp per al millor equip.
El camí de l'Spar Girona
Així doncs, i a falta de confirmació oficial, Spar Girona haurà de guanyar un partit a Fontajau per ser equip d'Eurolliga Femenina la temporada vinent. Les de Roberto Íñiguez, que la temporada passada van fer història amb la classificació per la Final Six a Saragossa, veuen relativament simplificades les seves opcions d'accedir a la màxima competició continental, després de caure a les semifinals de la Lliga Femenina contra València i veure's obligades a passar per una prèvia.
Si no hi ha canvis d'última hora, Girona compartirà bombo 1 amb Sopron Basket, Umana Reyer Venezia i DVTK Miskolc. Els possibles rivals serien del bombo 2, Zabiny Brno, Panathinaikos AC, Kibirkstis Vilnius i Carolo Basket, i al bombo 3, Zabiny Brno, KKZ Crvena Zvezda, Emlak Konut i AZS Poznan. Aquesta informació, encara pendent de confirmar, es resoldria amb el sorteig dels grups, el dia 16 de juliol, a Munich, el mateix dia que s'espera el sorteig de la FIBA Europe Cup, on participarà Bàsquet Girona.
Una prèvia que encara no s'ha resistit
Amb el canvi de format, a Girona esperen que la sort no canviï. Aquesta temporada serà lamés accessible per accedir al premi, però en les dues anteriors edicions, l'eliminatòria a doble partit, o el camp neutre, no va ser un impediment. La més recent, amb Bernat Canut a la banqueta, va ser la temporada 22-23. El format també era el d'un triangular, però la renúncia d'un equip amb plaça a Eurolliga va donar el bitllet a la Viruts, reduint la fase prèvia entre Uni Girona i Villeneuve. A França, l'equip va fregar el desastre, però una tornada màgica a Fontajau (66-43) va donar el bitllet a l'Eurolliga a les de Bernat Canut.
Per buscar una altra prèvia cal remuntar-nos a l'any de la pandèmia. En aquest cas, la prèvia es disputava a partit únic i en territori neutral. Era la temporada 20-21 i, a les fotografies, es veuen grades buides i entrenadors amb mascareta. Les d'Èric Surís, ara entrenador de la Bisbal, van superar al Sepsi (76-54) i també van assolir el bitllet per la màxima competició continental.
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