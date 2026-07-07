El Tour atrau visitants amb més capacitat de despesa
El sector hoteler i comercial de Barcelona fa un primer balanç del pas de la prova per la ciutat, en què no s’ha incrementat l’afluència de turistes com sí que va passar amb el Papa.
EDU GIL
El Grand Départ del Tour ja forma part de la història esportiva de Barcelona i, mentre el pilot ja és a França, la ciutat comença a fer balanç de l’impacte que ha deixat l’esdeveniment ciclista més gran del món. L’Ajuntament encara recopila dades i no preveu fer públics els resultats econòmics fins a disposar de totes les xifres, però les primeres valoracions del sector turístic i comercial dibuixen un balanç positiu.
Lluny de provocar una allau de visitants, el Tour ha atret un perfil de turista amb més capacitat de despesa i ha reforçat la imatge internacional de Barcelona com a seu de grans esdeveniments. "El Grand Départ no ha comportat un augment del volum de turistes però sí una millora clara del seu perfil", diu Manuel Baena, del Gremi d’Hotels de Barcelona. Segons explica la patronal hotelera, els establiments no han detectat un increment de les reserves respecte a un cap de setmana habitual de juliol –en alguns casos, fins i tot han estat lleugerament per sota–, tot i que sí que han registrat una "evolució positiva dels preus". A més, una part important de la demanda s’ha concentrat en els dies previs a l’esdeveniment, fet que confirma una tendència que el sector observa des de fa temps: les reserves d’última hora continuen guanyant pes. Per al Gremi d’Hotels, aquest comportament encaixa amb l’estratègia que des de fa anys persegueix la destinació Barcelona: prioritzar un turisme de més qualitat i amb un retorn econòmic superior, més que augmentar la xifra de visitants.
Posicionament
En una línia similar s’expressa la directora general d’Apartur, Marian Muro, que considera que el Tour ha tornat a situar Barcelona "a l’aparador internacional". "Aquest tipus d’esdeveniments no només creen una elevada ocupació durant els dies de l’esdeveniment, sinó que reforcen el posicionament de la ciutat com a destinació capaç d’acollir grans cites esportives i culturals", assenyala. L’associació estima que els apartaments turístics han registrat una ocupació del 80% durant el cap de setmana del Tour. A l’espera de conèixer les xifres definitives d’aquest tipus d’allotjaments, la dada queda per sota del registrat durant la recent visita del Papa, quan l’ocupació va arribar al 97%, tot i que aquelles dates concentraven, a més, l’impacte de la Fórmula 1 i el festival Primavera Sound. També el comerç fa una lectura favorable d’aquests dies. El president de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, destaca que el principal èxit del Tour ha sigut la capacitat de repartir l’activitat per diferents barris de la ciutat i evitar les grans concentracions de públic que va provocar la visita de Lleó XIV només fa tres setmanes. "La ciutat s’ha vist plena a molts barris alhora", resumeix Puig, que en posa com a exemple zones com el Poble-sec o l’entorn de la Sagrada Família, on els comerciants li traslladen una valoració positiva.
El dirigent comercial considera que aquesta descentralització ha permès projectar una imatge diferent de Barcelona i distribuir més bé l’activitat econòmica. "Amb el Papa tot estava molt més concentrat; el Tour ha repartit molt més la gent per la ciutat", explica. Admet, però, que la calor i el mateix perfil de l’aficionat al ciclisme van limitar en part el consum. Molts espectadors van acudir preparats per seguir la cursa i es van mantenir als carrers fins al pas dels corredors, sense dedicar gaire temps a comprar. Puig també lamenta que dos esdeveniments multitudinaris com la visita papal i la sortida del Tour s’hagin celebrat tan junts, tot i que considera que, a banda d’aquest aspecte, el balanç és clarament favorable.
Sense incidents
Un dels aspectes que el sector valora amb més satisfacció és l’absència d’incidents rellevants durant tot el dispositiu. "No hi ha hagut cap incidència important i això també és molt positiu", remarca Puig, que lamenta, per contra, l’apagada lluminosa durant la Vuelta a Espanya 2023. Considera que aquesta vegada Barcelona sí que ha demostrat capacitat per organitzar esdeveniments internacionals de gran format.
Les expectatives sobre l’estudi municipal de l’impacte econòmic del Grand Départ són elevades, perquè el llistó és alt. A Bilbao, la sortida del Tour el 2023 va deixar un retorn estimat de 103 milions d’euros.
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