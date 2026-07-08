Bàsquet
Ainhoa López: «Tinc l’espina de guanyar un títol amb l’Spar Girona»
La capitana jugarà la seva cinquena temporada a Fontajau, la quarta consecutiva, on s’ha convertit en un emblema tant del club com de la ciutat
Andreu Coll
La renovació d’Ainhoa López ha estat la gran notícia en clau Spar Girona aquesta setmana a Fontajau. La de la capitana és, juntament amb la de Carol Guerrero, les dues úniques renovacions d’aquest curs. Les dues jugadores es sumaran a Merceron i Quevedo com les úniques cares que continuaran el curs vinent. És per això que la seva renovació és clau per mantenir la identitat del projecte. El sentiment, a més, és recíproc. La barcelonina, en declaracions al club, ha assenyalat que «Girona és molt especial».
Tot i això, la declaració d’intencions no es queda aquí, «hem de ser ambiciosos, ens ho mereixem. Hem de ser conscients de la gran fita que vam fer, però mínim hem d’intentar igualar-la»ha reivindicat Ainhoa. Tant ahir en el comunicat de la seva renovació el director esportiu, Pere Puig, com avui la mateixa jugadora, han parlat del rendiment de la jugadora. «Valoro el meu creixement molt positivament», tenen clar, però, que volen «fer un pas més i ser més determinant en molts moments del joc». La catalana, que té millors números durant els play-offs que durant la temporada regular, accepta el repte de Pere Puig de «veure una millor versió d’ella». Tampoc s’ha volgut oblidar de l’afició, «gràcies per ser-hi sempre, per acompanyar-me en el meu procés i en el meu camí i no deixar-me mai sola, espero que ens quedi molt més temps per gaudir junts i juntes».
La temporada vinent farà deu anys del debut a l’elit de la barcelonina, amb la samarreta de l’Spar Girona. Des d’aquell moment, quatre equips i una aturada de dues temporades que ja queden molt lluny. Ara, el present mana. I diu que cada vegada es veu una versió més completa, més determinant i amb més influència dins i fora la pista. Ainhoa López és la capitana general d’Spar Uni Girona, un projecte que es veu obligat a canviar moltes peces entre temporades, però que manté l’essència d’equip humil amb esperit lluitador, en part, per figures com la de la seva capitana. L’Spar Girona 26-27 ho té gairebé tot a punt, i Ainhoa López ha llançat la primera declaració d’intencions: d’ambició no en faltarà.
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