Apunta't al duatló de GRAVITEO, la manera més original de descobrir el Circuit de Barcelona-Catalunya
La prova popular de dissabte 18 de juliol permetrà recórrer els revolts de Montmeló en bicicleta i completar 5 quilòmetres a peu pels vials del Circuit, dins d'aquest festival gratuït.
Redacción
El duatló tindrà el seu espai dins de GRAVITEO Urban Sports Festival amb el I Duatló Open GRAVITEO Festival, una prova popular dissenyada per descobrir cada racó i revolt del Circuit des d’una perspectiva poc habitual. La sortida serà el dissabte 18 de juliol a les 19.30 h, i formarà part d’aquest festival pioner que, del 17 al 19 de juliol, convertirà el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran punt de trobada d’esport urbà, competicions oficials, música, gastronomia, activitats obertes al públic i proves participatives. L’entrada al festival serà gratuïta mitjançant inscripció prèvia, amb un format pensat tant per a aficionats com per a famílies i per als mateixos esportistes professionals.
Aquesta barreja entre esport popular i escenari llegendari és una de les idees que millor defineix GRAVITEO. El festival no es planteja únicament com una agenda de competicions per mirar des de fora, sinó com una experiència que permet formar part del moviment. A les grans cites d’escalada, skateboarding, roller freestyle, scooter o marxa nòrdica s’hi sumen proves populars com el patinatge en línia i aquest duatló, que obre la porta a esportistes que potser no competeixen de manera habitual, però que sí que volen viure una jornada diferent en un entorn únic.
Una prova de duatló única
El duatló és una disciplina que combina ciclisme i cursa a peu. En el seu format més habitual, s’estructura amb cursa, bicicleta i una segona cursa, mantenint el cronòmetre en marxa durant les transicions. Cal gestionar el canvi d’una modalitat a l’altra, entrar als boxs amb ordre, no perdre temps i adaptar el cos a l’esforç immediatament posterior. Això també s’entrena.
El segment ciclista inclourà una volta completa d'escalfament darrere del Safety Car i quatre voltes al traçat. Tot seguit arribarà el tram a peu: 5 quilòmetres pels vials de servei del Circuit. La singularitat del recinte, amb un esperit carregat de moments èpics en la història del motor, converteix aquesta prova en una experiència única i il·lusionant per als amants de l'esport en general.
I és que participar en el I Duatló Open GRAVITEO Festival significa entrar en un escenari normalment reservat al motor i convertir-lo en terreny propi. Allà on altres dies hi circulen els monoplaces de Fórmula 1 o les motos de MotoGP, el dissabte 18 de juliol la velocitat es mesurarà amb bicicletes de carretera i corredors pels seus vials interns.
Com inscriure-s'hi i qui hi pot participar
La prova està oberta a participants a partir de 16 anys. Els menors podran competir sempre que disposin de l'autorització corresponent d'un tutor legal i de la cobertura prevista per l'assegurança de la prova. La modalitat serà individual i les places estan limitades a 200 participants, de manera que la inscripció és també una manera d'assegurar-se una experiència molt concreta dins del festival.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del web oficial de GRAVITEO, dins de l'apartat de competicions populars, i també figuren al sistema d'inscripcions de la Federació Catalana de Triatló. El programa del dissabte 18 de juliol començarà amb el lliurament de dorsals a les 18.00 h. L'obertura de boxes serà a les 18.30 h, el tancament està previst a les 19.20 h i la sortida de la prova tindrà lloc a les 19.30 h. La finalització està prevista al voltant de les 21.30 h.
Normes als boxes, casc i bicicleta de carretera
Com en qualsevol prova de duatló, la transició serà una part decisiva i, abans de la sortida, cada participant haurà de deixar al seu espai de boxes, identificat amb el seu número de dorsal, tot el material necessari per al canvi de disciplina. En acabar el tram ciclista, els esportistes accediran a la zona de boxes, hi deixaran la bicicleta, es podran canviar les sabates de ciclisme per les de córrer i hauran de deixar obligatòriament el casc abans de sortir a fer el tram a peu.
Durant la transició només es podrà circular a peu. Els participants hauran de baixar de la bicicleta al punt indicat per l'organització i avançar fins a la seva posició portant-la de la mà. En el segment ciclista només s'hi permetran bicicletes de carretera sense acoblaments (acoples) ni elements que sobresurtin del manillar, i l'ús del casc serà obligatori durant tot el recorregut en bicicleta.
Premis i una experiència per a nous esportistes.
A més de l'experiència que ofereix la prova en si, hi haurà premis per als tres primers classificats de cada categoria. Més enllà del resultat, però, l'objectiu del I Duatló Open GRAVITEO Festival és apropar el duatló i el triatló a nous esportistes, oferint una competició accessible, atractiva i amb un punt d'emoció difícil de trobar en altres recorreguts.
GRAVITEO vol que el Circuit de Barcelona-Catalunya deixi de ser, durant uns dies, un espai que només es contempla des de la graderia per convertir-se en un escenari que es pugui viure i descobrir des de dins. No serà una prova més dins del programa, sinó una manera diferent d'entendre el Circuit i de viure l'esport en un dels escenaris més emblemàtics del món de l'esport.
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