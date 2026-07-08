Bèlgica es burla de Trump
La clara victòria sobre els EUA va permetre als belgues rescabalar-se de la controvertida ingerència del màxim dirigent amb la complicitat d’Infantino sobre la targeta vermella perdonada a Balogun.
Fermín de la Calle
En un compte d’X (abans Twitter) anomenat Belgian Red Devils, gestionat per la Federació belga de Futbol per a informacions relacionades amb la selecció, va aparèixer publicat un missatge amb aires de voler fer botifarra. "Anul·la aquesta". Bèlgica va eliminar del Mundial els EUA, malgrat els esforços compartits de Donald Trump i Gianni Infantino perquè això no passés. El davanter Folarin Balogun va jugar de titular, i es va confirmar la cancel·lació de la targeta vermella rebuda en els vuitens de final, i tot i així els nord-americans van ser arrossegats (1-4).
Un resultat molt celebrat arreu del món, tot i que enlloc com a Bèlgica, on les burles a Trump es van convertir en moneda corrent. "Hola, ¿Donald?", va titular el diari francòfon Le Soir en portada, en la qual il·lustrava la notícia amb una foto de la celebració de Romelu Lukaku després d’anotar l’últim gol del partit, en què es va posar les mans a les orelles abans d’imitar amb els seus companys el famós ball de Trump.
Sí, Bèlgica va ser per un dia la selecció de tots aquells que van veure la ingerència de Trump i la permissivitat d’Infantino com un afront al joc net. Balogun va intervenir poc; la seva participació va resultar intranscendent. Es va acostar a excusar-se per tot l’embolic a Rudi García, seleccionador belga, que li va dir que li agraïa el gest i que no era culpa seva. Va semblar nerviós l’atacant, igual com tot l’equip de Mauricio Pochettino, en particular la línia defensiva, començant pel porter, que va regalar un parell de gols als belgues.
Sense les tres estrelles
Rudi García es va permetre el luxe de deixar a la banqueta els seus tres tenors: Lukaku, Doku i De Bruyne. S’acomiadaven els de Pochettino deixant una sensació molt pobra el dia D a l’hora H. Els EUA han arribat, al final, a la mateixa instància que els altres dos amfitrions, el Canadà i Mèxic, que van caure a vuitens contra el Marroc i Anglaterra, respectivament. Ja no queda cap dels organitzadorsi s’intueix que el Mundial ha perdut tot l’interès per a Trump o Jeff Bezos, que era a les grades de Seattle vestit amb una samarreta de la selecció nord-americana.
Pochettino va descartar que la controvèrsia prèvia al partit afectés els seus jugadors, però va adoptar un paper de víctima en lloc de beneficiat. "És molt frustrant i decebedor que barregem les coses. Hi ha una regla per apel·lar i intentar que el jugador estigui disponible. Si teníem disponible Balogun, perquè el Comitè Disciplinari ho va permetre, no teníem problema".
I va afegir: "Estic decebut amb molta gent. Parlen sobre ètica, integritat. No pots barrejar política en això. Però, hi insisteixo, dir que això ens ha afectat no és cert", va manifestar Pochettino en la conferència de premsa posterior al partit a Seattle.
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