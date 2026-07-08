Djokovic sobreviu a més de cinc hores i se cita amb Sinner
L’astre serbi va doblegar un gran Auger-Aliassime en els quarts i buscarà un lloc a la final contra el número u, que va batre Struff.
Albert Briva
Mentre Messi es brinda un últim ball en el Mundial per a la història, Novak Djokovic està fent tres quarts del mateix a Wimbledon, on ha arribat a les semifinals per vuitè any consecutiu. El serbi va superar ahir Felix Auger-Aliassime (7-6 [10], 3-6, 6-3, 6-7 [4] i 7-6 [4]) en un maratonià partit per al record que es va resoldre en l’èpica en el cinquè set i que li va servir a Nole per sumar unes altres semifinals de Grand Slam en la seva carrera (55) a la recerca de l’anhelat títol número 25 que seria el colofó perfecte a una carrera inigualable.
Rècord de semifinals
Als 39 anys, el tennista de Belgrad continua ampliant tots els seus rècords i tots els seus números lluny de qualsevol. Després de superar Federer en aquest torneig com el tennista amb més triomfs a l’All England Club, el serbi li arrabassa també al suís ser l’home amb més semifinals consecutives a Londres. No se’n perd ni una des del 2018, i buscarà ara el seu vuitè títol a l’herba londinenca.
I per a això va haver de recórrer a l’èpica, resolent la victòria en un super tie-break del cinquè set en el qual va demostrar que l’edat és només un número i que la seva grandesa és enorme en els moments més vitals. Va saber gestionar millor la situació i va deixar sense premi un Felix Auger-Aliassime que ho va tenir a prop per moments, però va acabar topant amb el GOAT en un desempat final en què va tornar a deixar patent la seva grandesa.
"M’encantaria que això hagués sigut la final. No sé com estarà el meu cos demà, però ara estic molt content. Hi va posar molt cor per guanyar. Necessito recuperar-me", va dir el serbi després de batre el canadenc en un pols estel·lar de principi a final.
Per la seva banda, Sinner va guanyar hores abans en tres sets una de les sensacions del torneig, com és Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3), i torna a la penúltima ronda d’un Grand Slam, després d’un Roland Garros tètric. En aquesta ocasió, va saber contrarestar els grans serveis del seu rival i somia revalidar el títol a Londres.
El número u continua sense convèncer durant aquesta edició quant a joc, sense estar al seu màxim nivell, però en té prou per anar passant rondes a Wimbledon. Tampoc ha tingut cap gran obstacle fins al moment; les semifinals seran la seva primera gran prova en aquesta edició.
El precedent d’Austràlia
El cara a cara amb Djokovic és favorable a l’italià per 6-5, amb l’últim precedent en les semifinals de la present edició de l’Open d’Austràlia, que va acabar amb el serbi firmant una de les grans sorpreses del torneig. En els cinc anteriors el domini de Sinner va ser absolut.
"Ha sigut un partit molt dur. Era un rival molt diferent dels que havia tingut fins ara. Crec que he fet un partit molt sòlid i estic molt content amb el meu rendiment", va afegir l’italià. "Contra Struff va fer un altre petit pas endavant. Era un rival completament diferent, amb un gran servei, i això sobre herba sempre és complicat. Estic content amb la meva actuació i ara intentaré arribar el millor preparat possible a les semifinals. Intentaré ser fort mentalment", va concloure.
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