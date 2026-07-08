Mundial 2026
Egipte explota després de la seva eliminació contra l’Argentina: «El torneig està clarament manipulat des del principi»
La delegació egípcia demana que els àrbitres que van dirigir el seu partit davant els argentins no tornin a comparèixer en aquest Mundial
Max Pérez
El seleccionador d’Egipte, Hossam Hassan, va explotar després de l’eliminació del seu país a vuitens de final davant l’Argentina. El combinat africà guanyava 2-0 a menys de 15 minuts del final, però un Leo Messi estel·lar i alguna decisió discutible van culminar una remuntada que semblava impossible. Jugadors i membres del cos tècnic es van menjar l’àrbitre François Letexier després del xiulet final i en les declaracions postpartit no van dubtar a mostrar el seu fort cabreig.
La gota que va fer vessar el got per als faraons va ser el gol de la victòria d’Enzo Fernández, amb una possible falta prèvia sobre Salah. «Ni tan sols hi va haver revisió del VAR; tots vam veure com li estiraven la samarreta, però no es va revisar la jugada per anul·lar el gol. Així és la vida: injusta», va lamentar el tècnic egipci.
L’àrbitre «potser ocultava alguna cosa»
Els faraons es van considerar molt perjudicats per la no revisió, quan el VAR sí que havia intervingut per anul·lar un gol de Ziko després d’una brillant galopada de Haissem Hassan. El que hagués estat un dels gols del Mundial no va pujar al marcador per una trepitjada accidental d’Attia a Lisandro Martínez.
«Vam ser millors, però el futbol és injust. Potser volen mantenir el campió del món i Messi en el Mundial per qüestions de màrqueting», va especular el seleccionador. Segons les declaracions de Hossam Hassan, va notar que a l’acabar el partit el col·legiat francès «potser ocultava alguna cosa, potser tenia alguna cosa a amagar». Qui té alguna cosa a amagar de vegades no aconsegueix amagar-ho del tot, i això va ser exactament el que vaig sentir durant aquella conversa», va detallar.
«El torneig estava manipulat des del principi»
Les declaracions del tècnic van ser contundents, però les crítiques de Mostafa Ziko van ser encara més grans. L’autor del segon gol d’Egipte podria haver-se convertit en heroi si no fos per la remuntada de l’Argentina. «És una injustícia, una injustícia clara i evident. L’àrbitre ha malgastat l’esforç d’un país sencer. Des del principi del partit ha estat en contra nostre, no pot ser que ens en anem així del Mundial quan anàvem guanyant 2-0. Demano perdó als nostres aficionats perquè no vam poder aconseguir-ho, però de veritat, per Déu, no estava a les nostres mans. Estava en mans de l’àrbitre. El torneig estava manipulat des del principi», va afirmar el davanter egipci.
Ziko va qüestionar les decisions del col·legiat francès. «Hem sortit a jugar des del primer minut sense tenir por de res. Vam entrar a la pista amb l’única mentalitat de guanyar, i això es va notar durant tot el partit. Però en el segon temps van passar coses molt rares. Hi va haver moltíssimes faltes xiulades en contra nostra, ens van anul·lar un gol que ni tan sols sé per què el van anul·lar», va assegurar.
La Federació Egípcia presenta una queixa a la FIFA
Les queixes del combinat egipci no es quedaran a l’Atlanta Stadium, ja que el president de l’Associació de la Federació Egípcia, Hany Abo Rida, ja ha presentat una queixa oficial contra l’àrbitre François Letexier i els seus assistents després de la derrota de la seva selecció.
En la denúncia, la Federació africana demana explicacions i sol·licita una investigació sobre les decisions polèmiques en contra dels egipcis. A més, la instància també exigeix l’exclusió de l’equip arbitral francès de la resta del torneig.
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