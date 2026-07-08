De la Fuente surt reforçat del sofert triomf davant de Portugal
Fermín de la Calle
Luis de la Fuente no creu en la sort. "Les coses no passen per casualitat. Un no xuta, toca al pal i entra per sort. Toca al pal perquè s’ha disparat a prop de la porteria i lluny del porter. En el futbol pots perdre havent sigut superior, però passa poc", afirma el seleccionador.
De la Fuente va trigar més de 70 minuts a moure les peces del tauler magistralment apostant per tres jugadors que confirmen que dirigeix un equip d’autor: Ferran, Fabián i Merino. Tots tres van ser claus en el gol. "Mai he sigut avantatgista. Podria ser-ho ara, però no ho soc", va advertir en la seva intervenció sobre la gespa.
35 partits invicte
El d’Haro acumula 45 partits com a seleccionador amb 33 victòries, 10 empats i 2 derrotes, estenent la ratxa d’Espanya sense perdre fins als 35 partits. De la Fuente ha transformat "la selecció dels extrems" en "la dels centrals", un equip inexpugnable en què Unai Simón ha elevat el rècord d’imbatibilitat en els Mundials a 609 minuts amb les actuacions destacadíssimes de Cubarsí i Laporte, que lideren la millor defensa del torneig.
Unai només ha rebut gols en un dels últims 13 partits amb Espanya, i en els Mundials el porter bilbaí ha deixat la porteria d’Espanya a zero en 7 dels 9 partits que ha disputat. Ara arriba una Bèlgica a la qual en els últims vuit partits ha guanyat en set i ha empatat l’altre.
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