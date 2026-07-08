L’Espanyol llueix Calatrava i fitxa el lateral Hartman
El club periquito paga al Castelló més de cinc milions d’euros pel mitjapunta català. "Soc com Manolo, vinc del fang", proclama.
Raúl Paniagua
L’Espanyol va tornar ahir a la feina amb les clàssiques revisions mèdiques i una jornada intensa a les instal·lacions periquites. El primer fitxatge de l’era Monchi, Álex Calatrava (Parets del Vallès, 26 anys), va ser presentat al migdia a l’RCDE Stadium, on s’estrenarà oficialment en el debut de la Lliga contra el Llevant del cap de setmana del 15-16 d’agost. El mitjapunta firma fins al 2031 procedent del Castelló, en el qual va destacar en els dos últims cursos a Segona (75 partits, 21 gols, 19 assistències) després d’un llarg recorregut per les catacumbes del futbol català. El club periquito, que pagarà més de cinc milions per Cala, també va anunciar aquest dimarts la segona incorporació: Quilindschy Hartman, lateral esquerre neerlandès de 24 anys que arriba cedit pel Burnley, propietat del president periquito, Alan Pace. L’internacional, amb passat al Feyenoord, serà presentat avui.
"Álex reuneix tot el que volia Manolo en la seva posició: qualitat, última passada, gol, arribada, frescor. La seva predisposició a venir ha sigut tremenda, això t’anima i t’il·lusiona més per tirar endavant l’operació", va dir el director general esportiu Monchi, que va reconèixer que l’interès ja hi era abans de la seva arribada. "Sabia que era la meva oportunitat de tornar a casa, de tornar amb els meus. No la podia desaprofitar. Els somnis es compleixen, jo en soc una mostra", va proclamar Calatrava.
Estrena a Primera
La primera aposta de l’Espanyol de Monchi és un futbolista forjat en el fang que s’estrenarà aquest any a Primera. Format en les categories inferiors d’equips amb gran tradició del futbol català i criat al barri barceloní d’Horta, on conserva els seus amics de l’adolescència, va iniciar el seu camí a l’escola de la Damm. Després va passar pel benjamí del Barça (va estar dos anys a la Masia), Horta, Europa, Sant Andreu, Parets, Sants, la UE Costa Brava i el filial de l’Atlètic de Madrid, amb el qual va aconseguir l’ascens a Primera RFEF. El Castelló el va fitxar l’estiu del 2024 i el seu rendiment va ser excel·lent fins a convertir-se en la venda més cara de la història de l’entitat albinegra. Amb el quadro periquito viurà la seva primera experiència en la màxima categoria. "Espero que sigui un any il·lusionant, ens ho deixarem tot. Monchi em va dir que estava fent un projecte ambiciós", va apuntar Calatrava, que confia a lluitar per Europa amb els blanc-i-blaus.
"Vinc amb ganes. Ha arribat el meu moment i ho aprofitaré. Cadascú té el seu camí, el futbol m’ha tornat aquesta alegria i il·lusió que sempre li he donat. Soc com Manolo, vinc de baix, del fang", va reflexionar Calatrava, un esquerrà talentós que pot actuar tant de 10, la seva posició "favorita", com partint de l’extrem dret, cosa que ofereix diverses alternatives al preparador periquito. "Manolo ja em volia quan era al Badalona, fins i tot em vaig reunir amb ell. Ara jugaré a Primera Divisió. És un gran repte per a mi. Estic desitjant formar part de la història de l’Espanyol", va acabar.
Ja a la tarda, el club va anunciar el fitxatge de Sergio García com a nou entrenador del filial blanc-i-blau, que milita en el grup 2 de la Segona RFEF, la quarta categoria del futbol espanyol. El tècnic barceloní, de 43 anys, és una llegenda recent de l’Espanyol, en el qual va tenir un pes destacat com a jugador en dues etapes (2010-2015 i 2017-2019), amb un total de 231 partits jugats i 50 gols. Va ser un dels ídols de l’afició periquita, que confia a veure’l algun dia a la banqueta del primer equip. Firma pel filial fins al 2028 després de dirigir el juvenil A de la Damm i la selecció espanyola sub-17.
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