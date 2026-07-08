Laporta estrena Barça Play, el nou univers audiovisual
Els socis podran veure gratuïtament els partits de pretemporada, partits del Barça Atlètic al Johan, dels Legends i diversos duels de La Masia.
Laia Bonals
El FC Barcelona recupera una de les seves senyes pròpies. L’entitat blaugrana reformula la seva plataforma digital i estrena Barça Play. El llançament respon a una decisió estratègica clara: situar el soci i sòcia com a protagonista de la transformació digital del club. "Serà una nova manera de relacionar-nos entre nosaltres, els socis del Barça i els culers de tot el món. Serà d’accés gratuït a tots els socis, la gent ens demanava recuperar les transmissions del futbol formatiu i ho farem", va explicar Joan Laporta, president del Barça, en la presentació de la nova plataforma.
Barça Play, ja disponible en format app i web, tindrà una primera fase en la qual els socis i sòcies seran els primers a descobrir la plataforma, provar-la i accedir-hi de manera gratuïta, i es reforça així el compromís del FC Barcelona amb la seva massa social. Els usuaris podran accedir a partits històrics, documentals, sèries, entrevistes, continguts exclusius Inside Barça i produccions originals que aprofundeixen en la història, els valors i el dia a dia del club. També incorpora un ampli arxiu audiovisual que permet recuperar alguns dels moments més emblemàtics de la història blaugrana.
La directora de Barça Identity & Barça Media 360, Paloma Mikadze, va explicar que l’objectiu no era crear una plataforma més, sinó "construir el nou univers audiovisual del FC Barcelona".
Continguts exclusius
Segons el club, l’aplicació oficial del Barça supera els 800.000 usuaris únics setmanals, una xifra que representa un creixement del 30% respecte a fa un any. Mitjançant Barça Play, els socis podran veure gratuïtament els partits de pretemporada, els del Barça Atlètic al Johan Cruyff, els partits del Barça Legends i diversos duels de La Masia cada cap de setmana, en una manera de recuperar la històrica Barça TV, que permetrà als socis veure els partits dels equips formatius blaugrana fins al seu tancament.
Durant la temporada, Barça Play emetrà programes previs i posteriors als partits del primer equip, així com entrevistes i continguts exclusius des de l’estadi. Així mateix, incorporarà TOP BARÇA, un canal lineal disponible les 24 hores amb una programació ininterrompuda de partits històrics, documentals...
El calendari d’implantació preveu que, després del llançament del contingut audiovisual, s’integrin els serveis de ticketing i, posteriorment, l’e-commerce, fins a reunir en un únic entorn digital tots els serveis i necessitats dels aficionats culers.
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