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Bàsquet Base

Marc Jiménez, nou entrenador de l'U18 masculí del Bàsquet Girona

Procedent del CB Salt, on va treballar amb Albert Sàbat a Lliga EBA, s'incorpora al Bàsquet Girona

Agafa les rendes del júnior masculí, que la temporada passada dirigia Xavi Rosselló

Marc Jimenez, en la seva etapa al CB Salt

Marc Jimenez, en la seva etapa al CB Salt / Cedida

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Andreu Coll

Girona

Cares noves a la base del Bàsquet Girona. La nova fornada de jugadors que jugaran el seu segon any júnior, no ho faran amb Xavi Rosselló a la banqueta. Marc Jiménez serà el seu substitut. Rosselló, però, no abandona el club. S'ha optat per un model "menys exigent" per a l'Staff. Durant l'última temporada, el tècnic balear ha compaginat tant la banqueta U18 com la banqueta U22. Ara, Jiménez s'encarregarà íntegrament de l'equip júnior, cosa que permet a Rosselló, si res no canvia, centrar-se exclusivament en el bloc U22.

El nou tècnic arriba procedent del Salt de Supercopa, i era un desig de feia temporades de la direcció esportiva. Durant els anys d'afiliació entre CB Salt i Bàsquet Girona, Jiménez era l'ajudant d'Albert Sàbat a la lliga EBA. Ara, tots dos han seguit el mateix camí, un de tornada i l'altre per acabar entrenant a Fontajau per primera vegada. Sàbat va obrir camí, un cop finalitzada l'etapa EBA. Marc Jiménez va quedar-se a Salt uns anys més, on va aconseguir l'ascens a Copa Catalunya. El club va decidir competir a Supercopa, però no han pogut assolir la permanència. Ara tanca una etapa al club saltenc, on va entrar per competir a segona catalana i en marxa per la porta gran, després d'un any a Supercopa.

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Ara Jiménez arriba al Bàsquet Girona, on dirigirà un equip que està en dinàmica permanent amb l'U22. Així ho marca la filosofia de tot el club. L'any passat, fins a sis jugadors del júnior van tenir presència a la categoria U22: Vancea, Sergi Juher, Ferran Julià, Axel Serkan, Alex Baqué i Òscar Fernández. Les sinergies entre els dos equips van donar els seus fruits. L'U18 va assolir campionats d'Espanya, mentre l'U22 es va quedar a les portes de disputar el play-off. Aquest fet va tenir les seves conseqüències en categories inferiors, de la plantilla que compondrà la nova generació U18, la meitat ja coneix la categoria de júnior preferent.

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