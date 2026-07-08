Bàsquet Base
Marc Jiménez, nou entrenador de l'U18 masculí del Bàsquet Girona
Procedent del CB Salt, on va treballar amb Albert Sàbat a Lliga EBA, s'incorpora al Bàsquet Girona
Agafa les rendes del júnior masculí, que la temporada passada dirigia Xavi Rosselló
Andreu Coll
Cares noves a la base del Bàsquet Girona. La nova fornada de jugadors que jugaran el seu segon any júnior, no ho faran amb Xavi Rosselló a la banqueta. Marc Jiménez serà el seu substitut. Rosselló, però, no abandona el club. S'ha optat per un model "menys exigent" per a l'Staff. Durant l'última temporada, el tècnic balear ha compaginat tant la banqueta U18 com la banqueta U22. Ara, Jiménez s'encarregarà íntegrament de l'equip júnior, cosa que permet a Rosselló, si res no canvia, centrar-se exclusivament en el bloc U22.
El nou tècnic arriba procedent del Salt de Supercopa, i era un desig de feia temporades de la direcció esportiva. Durant els anys d'afiliació entre CB Salt i Bàsquet Girona, Jiménez era l'ajudant d'Albert Sàbat a la lliga EBA. Ara, tots dos han seguit el mateix camí, un de tornada i l'altre per acabar entrenant a Fontajau per primera vegada. Sàbat va obrir camí, un cop finalitzada l'etapa EBA. Marc Jiménez va quedar-se a Salt uns anys més, on va aconseguir l'ascens a Copa Catalunya. El club va decidir competir a Supercopa, però no han pogut assolir la permanència. Ara tanca una etapa al club saltenc, on va entrar per competir a segona catalana i en marxa per la porta gran, després d'un any a Supercopa.
Ara Jiménez arriba al Bàsquet Girona, on dirigirà un equip que està en dinàmica permanent amb l'U22. Així ho marca la filosofia de tot el club. L'any passat, fins a sis jugadors del júnior van tenir presència a la categoria U22: Vancea, Sergi Juher, Ferran Julià, Axel Serkan, Alex Baqué i Òscar Fernández. Les sinergies entre els dos equips van donar els seus fruits. L'U18 va assolir campionats d'Espanya, mentre l'U22 es va quedar a les portes de disputar el play-off. Aquest fet va tenir les seves conseqüències en categories inferiors, de la plantilla que compondrà la nova generació U18, la meitat ja coneix la categoria de júnior preferent.
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