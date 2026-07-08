"La mentalitat i la motivació són fonamentals"
Referent dels esports urbans, participarà en el pròxim GRAVITEO.
CRISTINA MORENO
La skater Naia Laso, als seus 17 anys, ja compta amb una llarga carrera a l’esquena, amb assoliments més propis d’una veterana, com la presència en uns Jocs Olímpics. Amb 12 anys, la de Bermeo ja era campiona d’Espanya; amb 14 va ser cinquena en el Mundial de la modalitat, i amb 15, després de guanyar l’or en el Pro Tour de Dubai, es va convertir en l’esportista més jove de la delegació espanyola per a París 2024. Malgrat la seva joventut, és un dels grans referents d’un esport que es mou a una altra velocitat i serà un dels grans noms de GRAVITEO, l’esdeveniment d’esports urbans que se celebrarà al Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de juliol.
¿Com comença el teu interès per l’‘skate’?
Vaig començar pel meu germà. Jo visc al meu poble i el meu pare tenia un long board (un skate gran). Ens el va deixar per jugar i ens va agradar molt. Al cap d’un temps els meus pares van decidir comprar-me un skate que era més de la meva mida.
¿Quan t’adones que és més que un ‘hobby’?
Quan vaig guanyar el Campionat d’Espanya del 2021 vaig començar a pensar que podia arribar més lluny perquè abans no confiava tant en mi com ara.
¿Com s’aconsegueix arribar a l’elit d’un esport com el teu amb tan sols 12 anys?
És esforç constant, treballar cada dia i pensar on vols arribar. Al final, pensar en l’objectiu ajuda a motivar-se.
¿Quines característiques ha de tenir una ‘rider’?
La mentalitat és important perquè la motivació en l’skate és fonamental. Si estàs desmotivat no tens ganes de seguir; tens ganes de patinar, però no de practicar els trucs. La part mental és important, i també el tema de les pors, perquè cansa molt fallar i tornar-se a aixecar.
¿La inclusió de l’‘skate’ a París ha contribuït que la teva disciplina sigui més coneguda?
Abans dels Jocs de París hi havia molta gent que opinava que l’skate no era un esport. I, després dels Jocs, la gent va començar a creure més en això.
¿Penses en els Jocs de Los Angeles el 2028? ¿És un objectiu factible en el dia d’avui?
Si continuo així, evolucionant, motivada, jo crec que hi podré arribar... Espero arribar-hi.
¿Com és una setmana en la teva vida? ¿És fàcil compaginar-la amb l’‘skate’?
Abans era més difícil perquè estudiava en un institut i ara ho faig online. Ara tinc més llibertat de no haver d’estar tot el matí a classe. Puc aprofitar per anar al gimnàs i és més fàcil de compaginar-ho tot.
¿Què suposa que se celebri un esdeveniment com GRAVITEO?
És important que es continuïn fent esdeveniments com GRAVITEO, perquè esports com l ’skate i el roller no són gaire coneguts al món. Això ens pot ajudar a ser més reconeguts.
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