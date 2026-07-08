Messi plora després d’una altra epopeia
L’Argentina perdia per 0-2 en el minut 78 i l’astre va donar una assistència i va marcar un gol abans que Enzo firmés el triomf. Messi havia fallat un penal i es veia abocat a un desastre colossal davant Egipte, al qual li van anul·lar un gol.
Joan Domènech
Lionel Messi va fer una altra gesta per recordar. Va escriure una pàgina indeleble al llibre dels Mundials que va evitar, paradoxalment, una catàstrofe antològica, una patacada llegendària. La victòria de l’Argentina sobre Egipte per 3-2 passarà a ser inoblidable.
L’Argentina perdia per 0-2 en el minut 78, entre altres raons perquè Egipte havia aprofitat dues ocasions d’or per marcar i Messi havia malgastat un penal, desviat pel porter Mostafa Shobeir. El segon en l’actual edició, el quart en tots els tornejos, cosa que l’eleva a encapçalar aquesta lletja llista dels futbolistes amb penals fallats. Però és el màxim golejador de la història (21) i és l’únic que ha marcat en nou partits consecutius: quatre a Qatar, cinc als Estats Units.
Llàgrimes i protestes
Messi va acabar plorant com mai se l’ha vist plorar. I no va ser per la seva errada, o potser sí, sinó pel vaivé emocional viscut durant 90 llargs minuts, llarguíssims, horrorosos, horrorosos, a Atlanta, que van acabar en un bany de felicitat que apagarà el drama viscut pel campió, que va patir tant o més que davant de Cap Verd, amb resultat idèntic. Aquell, amb pròrroga.
En el minut 79, el geni va centrar a Cristian Romero. I en el 83, va deixar anar un cacau que va doblegar les mans de Shobeir, aquelles que l’havien carregat amb un insuportable sentiment de culpa que no es va treure de sobre. El partit feia baixada per a l’Argentina i, esquivada la tragèdia, l’albiceleste va mirar d’evitar la pròrroga, llavors ja un mal menor. En l’únic contraatac en un partit en què va haver d’assumir el comandament, va marxar Lautaro Martínez per la banda i va centrar a l’àrea: hi havia un defensa egipci i Enzo Fernández. I Enzo va rematar de cap a la xarxa.
Aquest defensa que es va despistar un segon, entre que mirava la bola i perdia de vista l’argentí, era Yasser Ibrahim, l’autor del 0-1 i que havia guanyat en el salt a Lisandro. No li va costar gaire: li treu deu centímetres. Lisandro va tornar a ser tou en el 0-2.
Messi es va veure a si mateix acomiadant-se de l’elit l’endemà de Cristiano Ronaldo, però amb la vergonya de ser eliminat per Egipte, que defensava amb tot el tresor extraordinari que tenia. Però la glòria se li va escapar. Havia disfrutat del 0-2 dues vegades; la primera, amb un contraatac tramat per Haissem Hassan, el futbolista de l’Oviedo; Mo Salah, que ho ha sigut del Liverpool, i Mostafa Ziko, que ho és del Pyramids. El gol (m. 59) va ser anul·lat per una falta prèvia a Tagliafico; per això els egipcis van protestar iradament el 3-2 per una falta a Salah no sancionada. Tots tres van repetir la mateixa jugada en el 67 i van situar el duel al terreny de l’epopeia. Per a qui el guanyés.
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