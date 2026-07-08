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Esports

Oficial: Alexia Putellas, nova jugadora del London City

La catalana fitxa pel conjunt londinenc per 2 temporades i es converteix en la peça angular del projecte de Michele Kang, propietària de Kynisca, club multipropietat que també té a la seva cartera l’Olympique de Lyon

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Laia Bonals

La Reina té nova casa. Alexia Putellas ha estat anunciada com a nova jugadora del London City Lionesses. La futbolista, dues vegades Pilota d’Or, arriba a les files de l’equip londinenc després de tancar la seva etapa de 14 anys com a blaugrana. El 8 de juliol del 2026 quedarà sempre marcat als llibres d’història del futbol femení: Alexia, l’eterna capitana blaugrana, vestirà de blau cel.

«Ara, tots els ulls estan posats en el London City», diu Alexia Putellas en el seu acte de presentació com a jugadora de l’equip londinenc. L’anunci s’ha fet en un acte de Kynisca, no només amb el club del qual formarà part i amb Kang asseguda al costat. L’aposta és total per part de la presidenta i Alexia Putellas és l’emblema que necessitava i volia per fer més gran el seu llegat.

«Estic encantada d’emprendre aquest nou capítol amb les London City Lionesses», confessa Alexia Putellas un cop s’ha fet oficial el seu fitxatge. «L’ambició del club i el seu ferm compromís amb el creixement com a club independent exclusivament femení m’arriben a l’ànima. Tinc moltes ganes de deixar empremta sobre el terreny de joc mentre lluitem pels títols. Fora del terreny de joc, basant-me en la meva passió per la formació de les joves, estic igualment il·lusionada per treballar amb Michele per impulsar el futbol femení a Anglaterra i en l’escena mundial», afegeix la catalana, que es converteix en la pedra angular de tot el projecte de Michele Kang.

Alexia busca a Londres sortir de la seva zona de confort, però dins d’un projecte competitiu que, a més, està únicament centrat en el futbol femení, ja que no depèn ni comparteix estructura amb un equip masculí. Volia anar a un lloc amb un projecte nou, demostrant que un club de futbol només femení també té recorregut i rendibilitat. Poder competir en gran des del femení, sense dependre del masculí. Al principi com a inversió, però en el futur, buscant la sostenibilitat.

Fitxatge clau

«Alexia Putellas encarna la màxima expressió del talent, la dedicació i la visió en el futbol femení. La seva decisió d’unir-se al nostre club independent, que dona prioritat a les dones, suposa un poderós suport al que estem construint a Londres», va secundar Michele Kang, propietària del London City i de Kynisca, el multiclub més important en el món del futbol femení.

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«El seu fitxatge per l’equip londinenc marca el següent capítol d’una carrera extraordinària, amb l’ambició de competir pels títols més importants al màxim nivell, alhora que contribueix a donar forma al futur del futbol femení i a la pròxima generació», recalca l’entitat que ja compta a la seva plantilla amb la doble Pilota d’Or i favorita per endur-se el guardó aquest any.

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