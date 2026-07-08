Tebas: "No és un error aïllat ni una anècdota"
El president de LaLiga, Javier Tebas, va assegurar ahir que "el perdó de la sanció al jugador dels Estats Units Balogun en el Mundial és la punta de l’iceberg d’un model de governança que fa molts anys que deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol en general". A les xarxes socials, Tebas es va referir a la decisió de la Comissió de Disciplina de la FIFA de deixar en suspens la sanció d’un partit que havia de complir el davanter contra Bèlgica després que Trump truqués a Infantino. "No és una anècdota ni un error aïllat. Quan les normes es poden interpretar o modificar segons convingui; quan les decisions de més transcendència s’adopten sense un veritable diàleg i acord amb les lligues nacionals/domèstiques, que són les que sostenen el futbol professional els 365 dies de l’any (la gran majoria dels clubs i jugadors professionals no participen en competicions internacionals); quan s’imposa una agenda unilateral sense escoltar els principals actors del futbol, el problema deixa de ser una resolució concreta i passa a ser el sistema", va escriure Tebas.
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