Alexia Putellas es converteix en l’estrella del London City Lionesses
La futbolista catalana fitxa pel club anglès, un projecte de Michele Kang, propietària de Kynisca, un hòlding que també té en la seva cartera l’Olympique de Lió.
Laia Bonals
La Reina té nova casa. Alexia Putellas va ser anunciada ahir com a nova jugadora del London City Lionesses. La futbolista, dues vegades Pilota d’Or, recala en les files de l’equip londinenc després de tancar la seva etapa de 14 anys com a blaugrana. El 8 de juliol del 2026 quedarà sempre marcat en els llibres d’història del futbol femení: Alexia, l’eterna capitana blaugrana, vestirà de blau cel i ho farà en "la millor lliga del món i la més competitiva".
"Ara, tots els ulls estan en el London City", va dir ahir Alexia Putellas en el seu vídeo de presentació com a jugadora del club londinenc. L’anunci es va produir en un acte de Kynisca, el hòlding multiclub del qual és propietària la magnat Michele Kang, que estava asseguda al seu costat. L’aposta és total per part de la presidenta i Alexia Putellas és l’emblema que necessitava i volia de cara a fer més gran el seu llegat. "El meu agent em va preguntar què volia fer i jo li vaig dir que volia continuar guanyant. Ha sigut una decisió fàcil perquè vull competir cada cap de setmana. Per això em moc a Anglaterra, perquè estic molt contenta de poder competir en aquesta lliga. No només jugar, vull guanyar. És un procés amb aquest objectiu. La mentalitat és guanyar-ho tot, malgrat que soc conscient del procés", va confessar Alexia en l’acte de presentació.
"M’agrada desafiar-me"
"Vam parlar fa molts anys. Michele volia saber què necessitem les esportistes i em va explicar que tenia al cap el projecte. I tot el que ha anat dient s’ha anat complint. Crec que ella fa el que diu; confio en ella perquè no són paraules, sinó fets", va admetre l’excapitana del Barça, que va voler recalcar aquest fet com un dels factors que va fer que es decidís pel London City. "I també que és un club independent. És diferent del que he fet tota la meva vida i m’agrada desafiar-me a mi mateixa", va afegir l’estrella catalana.
"És surrealista, ella està aquí asseguda. És un somni fet realitat", va confessar Kang mirant a Alexia. Les dues dones més poderoses del futbol femení juntes sobre un escenari en la presentació de la jugadora com a emblema d’un projecte que va molt més enllà del London City.
"Tenim feina per fer, ella farà el seu rol en l’equip, volem que els fans vinguin cada setmana a animar-nos i ella pot fer això. No només tindrà impacte al camp, sinó també en l’engagement. Per això m’agrada aquesta associació: la seva marca, la seva reputació, el seu nom crearan més passió; ja no ens compararem amb el futbol masculí, crearem la nostra pròpia fórmula", va reivindicar Kang.
"Estic encantada d’emprendre aquest nou capítol", va confessar Alexia una vegada es va fer oficial la seva incorporació. "Algunes persones em van dir: ‘Tu no tens res per demostrar, ves a gaudir de la vida’. Però aquesta no és la meva manera d’entendre aquesta feina. La meva passió és competir, i si no ho fes, possiblement em rendiria del futbol. És la meva manera de viure aquest esport, competir i provar-me a mi mateixa en cada entrenament i en cada partit. Vull ser millor cada dia i pressionar-me, provar els meus límits i ara donar el millor a les meves companyes, al meu club i als meus nous aficionats", va afegir la futbolista.
Un projecte autosuficient
Alexia busca a Londres sortir de la seva zona de confort, però dins d’un projecte competitiu que, a més, està únicament centrat en el futbol femení, ja que no depèn ni comparteix estructura amb un equip masculí. Volia anar a un lloc amb projecte nou, i demostrar que un club de futbol només femení té recorregut i rendibilitat. Poder competir en gran des del femení, sense dependre del masculí. Al principi, com a inversió, però, en el futur, buscant la sostenibilitat del projecte esportiu.
"Alexia Putellas encarna la màxima expressió del talent, la dedicació i la visió en el futbol femení. La seva decisió d’unir-se al nostre club independent, que dona prioritat a les dones, suposa un poderós suport al que estem construint a Londres", va dir Kang. "El seu fitxatge per l’equip londinenc marca el capítol següent d’una carrera extraordinària, amb l’ambició de competir pels títols més importants al més alt nivell, mentre contribueix a donar forma al futur del futbol femení i a la pròxima generació", va recalcar de l’entitat, que ja compta en la seva plantilla amb la dues vegades Pilota d’Or i favorita per emportar-se de nou el guardó aquest any, especialment després d’haver conquerit tots els títols la temporada passada: Lliga, Copa, Supercopa i la Champions, a Oslo, precisament contra el Lió, equip propietat de Kang.
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