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Poliesportiu

Banyoles es prepara per acollir el Campionat d’Europa Multiesport 2026

Demà divendres tindrà lloc la inauguració i dissabte arrancarà la competició, que s'allargarà fins al 19 de juliol

Tots els i les integrants de la selecció espanyola que competiran a les diferents modalitats de l'Europeu.

Tots els i les integrants de la selecció espanyola que competiran a les diferents modalitats de l'Europeu. / Ajuntament de Banyoles

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Andreu Coll

Banyoles

A partir d'aquest dissabte, més de 3.000 participants de 29 països convertiran a la capital de la comarca del Pla de l’Estany en l’epicentre del triatló i multiesport europeu. El campionat d'Europa de Triatló Multiesport d'enguany omplirà Banyoles, a partir de demà a les 19:00 amb la desfilada de nacions, d'esportistes de diverses modalitats competint i lluint els colors dels seus respectius països.

D'aquesta manera, Banyoles tanca un cercle que es va iniciar l'any 2012, punt de partida en què la capital del Pla de l'Estany va començar a acollir proves nacionals i internacionals de triatló. Ara, tal com diu Jordi Congost, primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles "amb la celebració de l’Europeu Multiesport tanquem un cercle d’haver acollit les diferents disciplines d’aquest esport aquí a Banyoles".

Javier Martín Morales, campió mundial de Duatló 2024; Jorge Garcia, director de competicions de la FETRI; Jordi Congost, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles; Maria Varo, plata al campionat mundial de Duatló 2025; i Mario Mola extriatleta que actualment forma part de l'staff tècnic de la FETRI.

Imatges de la presentació de la competició, celebrada avui dijous / Ajuntament de Banyoles

Al llarg dels anys, la ciutat ha estat seu de prestigiosos esdeveniments com la Copa d'Europa de Triatló, el Campionat Europeu Juvenil i diversos campionats espanyols i catalans. Entre les fites més destacades, Banyoles va acollir una Copa del Món de Triatló i Paratriatló el 2019. Ara, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles amb la Generalitat, la Diputació, el Consejo Superior de Deportes i les diverses federacions, es culminarà el cercle amb el Campionat d'Europa Multiesport el 2026.

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La competició es dividirà en diversos dies: duatló (11 de juliol), duatló en distància sprint (12 de juliol), triatló, cros (14 de juliol), duatló cros (16 de juliol), aquatló (18 de juliol), on hi competiran esportistes d'elit, sub-23, júniors, paratriatletes i els esportistes populars o triatletes de grups d'edat, i triatló de mitjana distància i aquabike (19 de juliol), on competiran més de 400 esportistes.

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